犬が飼い主にお願いごとがあるときにみせるサイン

愛犬からのお願いごとのサインは、飼い主にとっては分かりやすすぎるほど簡単な方法かもしれません。

「それもお願いごとのサインだったの！？」と、飼い主も気づかないサインもあるかもしれません。

言葉を話すことができない分、様々なサインでお願いごとをしています。代表的なサインをご紹介しましょう。

1.おすわりしてジッと見つめてくる

犬がおすわりしてジッと見つめてくるのは、飼い主にお願いごとがあるときにみせるサインです。

ジッと見つめることで気づいてほしいのです。おすわりをしているのは、「言われなくてもちゃんとおすわりできるよ♡」ということを示したいのでしょう。

おすわりをして待っていればお願いごとを聞いてもらうことができる、という期待する気持ちも込められているのです。

ただジッと見つめ、吠えたり騒いだりしないのは、強く要求したいわけではなく、確実にお願いごとを聞いてもらうための方法だと分かっているからです。

吠えたり騒いだりしたせいで、お願いごとを聞いてもらえなかった過去があるのでしょう。

2.言われなくてもお手をする

犬が言われなくてもお手をするのは、飼い主にお願いごとがあるときにみせるサインです。

ほとんどの場合で「おやつちょうだい？」と言っているのでしょう。今、とってもお気に入りのおやつがあるのではないでしょうか。

または、昨日食べたおやつが余程おいしかったのでしょう。

おやつの時間やタイミングがしっかり決まっている犬の場合では、その時間やタイミングが近づいたとき、言われなくてもお手をすることがあります。

犬は時計や時間を読むことができるわけではないため、少し時間やタイミングがズレてしまうことはあるでしょう。

3.「クン…」「フンッ…」と声や音を出す

犬が「クン…」「フンッ…」と声や音を出すのは、飼い主にお願いごとがあるときにみせるサインです。

要求吠えとはよく言いますが、吠えてしまっては「ダメ」と叱られてしまうことを犬も分かっています。

そのため、聞いてほしいお願いごとがあるときは、小さく「クン…」と控えめに鳴くのです。

声を出してはいけないと考えているのか、「フンッ…」と鼻を鳴らすような音を出すこともあります。

飼い主の様子を伺いつつ、静かに、遠慮がちに、そして可愛くお願いごとをされては、ダメだと分かっていても負けてしまいそうですよね。

4.「こっちだよ」と誘導する

犬が「こっちだよ」と誘導するのは、飼い主にお願いごとがあるときにみせるサインです。

お散歩に行きたいときは、玄関まで誘導することがあります。ベランダや庭に出て日向ぼっこをしたいときは、窓の前で鳴いたり吠えたりすることがあります。

ドアが閉まっている部屋に入りたいときは、ドアを手でカリカリとかいて音を出すこともあります。

要望に対する適切な対応

飼い主がルールを決めましょう。「おやつの時間は〇時」と決め、それ以外の時間に「ちょうだい？」とおねだりされても与えてはいけません。

きっちり時間を決めることができなくても、「お留守番の前に」「お留守番の後に」など、タイミングを決めておくとよいと思います。

「ダメ！」「うるさい！」「静かにして！」ときつく叱るのではなく、優しく低めのトーンで「ダメ」「いけない」「まだだよ」と一言だけ声をかけましょう。

まとめ

犬が飼い主にお願いごとがあるときにみせるサインを4つ解説しました。

おすわりしてジッと見つめてくる 言われなくてもお手をする 「クン…」「フンッ…」と声や音を出す 「こっちだよ」と誘導する

愛犬がお願いごとをしているとき、「飼い主に気づいてもらえた！」と感じることができることは、犬にとって安心に繋がります。

全てのお願いごとに応える必要はありませんが、興奮したり暴れたりすることなく、落ち着いて行動することができたとき、応えてあげられるとよいのではないかと思います。