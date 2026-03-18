「どことは言えないけど」

大手タイヤメーカーのダンロップの公式SNSアカウントが一般ユーザーのXの投稿に対し、「どことは言えないけど、うちの子じゃない」と引用リプライを行ったところ、大きな話題を呼んでいます。何があったのでしょうか。

【えっ…これが「ダンロップ公式さん」の”センス爆発”投稿です】

公式アカウントの投稿は一般ユーザーの「見せれないけど、2人目の子の脚の肉付きがダンロップのキャラクターみたいに付いてきてて可愛い」という投稿に反応したもの。このユーザーが「ダンロップのキャラクター」として投稿した写真は、別のタイヤメーカーであるミシュランの公式キャラクター「ミシュランマン」だったのです。

さらにこの公式アカウントの投稿に対し、タイヤメーカー周りの公式キャラクターの写真を一般ユーザーがリプライを行い、それを公式アカウントがそれぞれのキャラクターとダンロップとの関係性を「鉄道界のアイドルと並べないでください（きかんしゃトーマスの写真に対し）」「この二人も有名ですが、うちの子じゃないです（ミスタータイヤマンの公式キャラクターに対し）」などと返す”大喜利状態”となっています。

この公式アカウントの投稿は大きな反応を呼んでおり、「公式の笑いのセンスが好きすぎるww流石ダンロップ！いいタイヤだ！そりゃ滑らないわけだ」「ダンロップ公式面白過ぎるやろ」「リプ欄のセンスある返しに感動してる」「みしゅらぬ男がいますねぇ…」といったコメントが寄せられています。