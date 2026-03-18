GENSEN HOLDINGSは、「大江戸温泉物語わんわんリゾート 西伊豆」を3月1日に開業した。

旧大江戸温泉物語土肥マリンホテルを改装し、客室の畳やカーペットを張り替え、空間除菌脱臭機ジアイーノと愛犬用エチケットアイテムを設置した。全室で愛犬同伴の宿泊が可能。館内には無料ドリンクを用意するわんわんラウンジ、約200平方メートルの屋外ドッグランと約35平方メートルの屋内ドッグラン、愛犬用足洗い場、グルーミングコーナーなどを整える。温泉は駿河湾を望む大浴場で、カルシウム・ナトリウム硫酸塩温泉の湯を引く。

食事は夕朝食ともバイキングで、夕食は海鮮浜焼きやサーロインステーキ、アジフライ、静岡黒はんぺんなど約70種類、朝食はのっけ丼や塩かつお出汁うどん、フレンチトースト、焼き魚など約65種類を用意する。愛犬向けには、あしたか牛のハンバーグやステーキ、ビーフWANバーガー、さつまいもと豆乳のモンブランなど約6種類を別料金で提供する。

アクセスは、東名高速道路沼津インターチェンジ（IC）から車で約1時間20分、新東名高速道路長泉沼津ICから車で約1時間30分。