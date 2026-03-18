100年続く名古屋屈指の味噌煮込みうどん専門店　そこには変わらないおいしさがあった

全店実食調査！ 『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、愛知県・吹上の味噌煮込み専門店『山本屋 大久手店』です。

名古屋屈指の味噌煮込み専門店

1925年に名古屋・大須で創業した味噌煮込みの発祥店『山本にこみ』の流れを汲む。昔ながらの製法を頑なに守り、麺は打ちたて、切りたて、茹でたてを心がけて、毎日こまめに打っては提供している。

エビフライ2本親子入りカレー煮込みうどん2290円

『山本屋 大久手店』エビフライ2本 親子入りカレー煮込みうどん 2290円、ご飯 320円 カレー煮込みは、辛さよりも香りとコクが強く、子どもや辛いのが苦手な人でも安心して食べられる。写真には映っていないが、スパイスが添えられるので、辛さの調整も可能だ

国内外を問わず、多くの人に味噌煮込みを食べてほしいという思いから、ハラールやヴィーガン、ベジタリアンのメニューも用意。香港や韓国、中国にも出店している。

『山本屋 大久手店』店主 青木裕典さん

店主：青木裕典さん「創業100年！ 伝統の味をお楽しみください」

『山本屋 大久手店』

吹上『山本屋 大久手店』

［店名］『山本屋 大久手店』

［住所］愛知県名古屋市千種区大久手5-9-2

［電話］052-733-7413

［営業時間］11時〜21時（20時LO）

［休日］月（祝日の場合は営業、翌日休）※大晦日の営業は15時迄。元日休

［交通］地下鉄桜通線吹上駅1番出口から徒歩5分

撮影・取材／永谷正樹

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、近江牛の味噌煮込みうどんの画像がご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

2026年1月号

【画像】1925年から続く味！ 名古屋屈指の味噌煮込みうどんは打ちたて、切りたて、茹でたて（7枚）