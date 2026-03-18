100年続く名古屋屈指の味噌煮込みうどん専門店 そこには変わらないおいしさがあった
全店実食調査！ 『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、愛知県・吹上の味噌煮込み専門店『山本屋 大久手店』です。
名古屋屈指の味噌煮込み専門店
1925年に名古屋・大須で創業した味噌煮込みの発祥店『山本にこみ』の流れを汲む。昔ながらの製法を頑なに守り、麺は打ちたて、切りたて、茹でたてを心がけて、毎日こまめに打っては提供している。
エビフライ2本親子入りカレー煮込みうどん2290円
『山本屋 大久手店』エビフライ2本 親子入りカレー煮込みうどん 2290円、ご飯 320円 カレー煮込みは、辛さよりも香りとコクが強く、子どもや辛いのが苦手な人でも安心して食べられる。写真には映っていないが、スパイスが添えられるので、辛さの調整も可能だ
国内外を問わず、多くの人に味噌煮込みを食べてほしいという思いから、ハラールやヴィーガン、ベジタリアンのメニューも用意。香港や韓国、中国にも出店している。
『山本屋 大久手店』店主 青木裕典さん
店主：青木裕典さん「創業100年！ 伝統の味をお楽しみください」
『山本屋 大久手店』
吹上『山本屋 大久手店』
［店名］『山本屋 大久手店』
［住所］愛知県名古屋市千種区大久手5-9-2
［電話］052-733-7413
［営業時間］11時〜21時（20時LO）
［休日］月（祝日の場合は営業、翌日休）※大晦日の営業は15時迄。元日休
［交通］地下鉄桜通線吹上駅1番出口から徒歩5分
撮影・取材／永谷正樹
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。
※画像ギャラリーでは、近江牛の味噌煮込みうどんの画像がご覧いただけます。
※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。
2026年1月号