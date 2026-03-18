「冷静に言って韓国０−５日本」「５−４勝利だ！」“日韓戦”に韓国ファンも大注目！ 決勝進出をかけた一戦「面白そう。見るか」【女子アジア杯】
女子アジアカップで決勝進出をかけて、３月18日に日本は準決勝で韓国と対戦する。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
１ 山下杏也加（GK）
４ 熊谷紗希
５ 高橋はな
６ 古賀塔子
７ 宮澤ひなた
９ 植木理子
10 長野風花
13 北川ひかる
14 長谷川唯
15 藤野あおば
17 浜野まいか
【サブメンバー】
２ 清水梨紗
３ 南 萌華
８ 清家貴子
11 田中美南
12 平尾知佳（GK）
16 山本柚月
18 林穂之香
19 谷川萌々子
20 松窪真心
21 守屋都弥
23 大熊 茜（GK）
24 成宮 唯
25 千葉玲海菜
26 土方麻椰
韓国のポータルサイト『NAVER』も、注目の“日韓戦”を速報する予定だ。両チームのスタメンを掲載した記事には、以下のようなコメントが寄せられた。
「韓国、ファイト！」
「勝つのは日本」
「10−０で日本が勝利」
「“日本の10−０だ”と言う人たちがいるけど、シュート数では韓国の方が上」
「11年ぶりの勝利への挑戦」
「勝てない。なぜ？ 日本があまりにも強すぎるから。それでも方法はある？ 全員で守備に徹すること。たった一度のチャンスを確実にゴールに結びつける。それ以外にない」
「ケイシーを入れてほしい」
「日本はDF高橋はなのほか、GK山下杏也加を含む10人がイングランドでプレーする選手たち」
「冷静に言って韓国０−５日本です」
「ぜひ勝ってほしい」
「１−０で韓国が勝ったら面白そうだな」
「すごく面白そう。野球もないし。これでも見るか」
「２−１で勝って、オーストラリアと決勝戦」
「今日はなぜか...韓国がうまく戦える気がする」
「勝てない試合はない」
「２−１で韓国が勝つ」
「５−４勝利だ！」
２大会ぶり３度目の優勝を狙う日本にとって、ここで負けるわけにはいかない。一方の韓国はまだ同大会で優勝したことがなく、前回大会では準優勝だ。激戦必至のプライドをかけた一戦は、日本時間で18時にキックオフ予定だ。
なお、韓国のスタメンは以下のとおり。
５ コ・ユジン
８ キム・シンジ
９ ムン・ウンジュ
13 パク・スジョン
14 チョン・ミニョン
15 チョン・ユギョン
16 チャン・セルギ
19 ノ・ジニョン
20 キム・ヘリ
21 キム・ミンジョン（GK）
22 チュ・ヒョジュ
【サブメンバー】
１ ウ・ソビン（GK）
２ キム・ジニ
３ パク・ヘジョン
４ シン・ナヨン
６ ケイシー・フェア
７ ソン・ファヨン
10 チ・ソヨン
11 チェ・ユリ
12 ソン・ジェウン
17 チェ・ユジョン
18 リュ・ジス（GK）
23 カン・チェリム
24 イ・ウニョン
25 イ・ミンファ
26 キム・ミンジ
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
１ 山下杏也加（GK）
４ 熊谷紗希
５ 高橋はな
６ 古賀塔子
７ 宮澤ひなた
９ 植木理子
10 長野風花
13 北川ひかる
14 長谷川唯
15 藤野あおば
17 浜野まいか
【サブメンバー】
２ 清水梨紗
３ 南 萌華
８ 清家貴子
11 田中美南
12 平尾知佳（GK）
16 山本柚月
18 林穂之香
19 谷川萌々子
20 松窪真心
21 守屋都弥
23 大熊 茜（GK）
24 成宮 唯
25 千葉玲海菜
26 土方麻椰
韓国のポータルサイト『NAVER』も、注目の“日韓戦”を速報する予定だ。両チームのスタメンを掲載した記事には、以下のようなコメントが寄せられた。
「勝つのは日本」
「10−０で日本が勝利」
「“日本の10−０だ”と言う人たちがいるけど、シュート数では韓国の方が上」
「11年ぶりの勝利への挑戦」
「勝てない。なぜ？ 日本があまりにも強すぎるから。それでも方法はある？ 全員で守備に徹すること。たった一度のチャンスを確実にゴールに結びつける。それ以外にない」
「ケイシーを入れてほしい」
「日本はDF高橋はなのほか、GK山下杏也加を含む10人がイングランドでプレーする選手たち」
「冷静に言って韓国０−５日本です」
「ぜひ勝ってほしい」
「１−０で韓国が勝ったら面白そうだな」
「すごく面白そう。野球もないし。これでも見るか」
「２−１で勝って、オーストラリアと決勝戦」
「今日はなぜか...韓国がうまく戦える気がする」
「勝てない試合はない」
「２−１で韓国が勝つ」
「５−４勝利だ！」
２大会ぶり３度目の優勝を狙う日本にとって、ここで負けるわけにはいかない。一方の韓国はまだ同大会で優勝したことがなく、前回大会では準優勝だ。激戦必至のプライドをかけた一戦は、日本時間で18時にキックオフ予定だ。
なお、韓国のスタメンは以下のとおり。
５ コ・ユジン
８ キム・シンジ
９ ムン・ウンジュ
13 パク・スジョン
14 チョン・ミニョン
15 チョン・ユギョン
16 チャン・セルギ
19 ノ・ジニョン
20 キム・ヘリ
21 キム・ミンジョン（GK）
22 チュ・ヒョジュ
【サブメンバー】
１ ウ・ソビン（GK）
２ キム・ジニ
３ パク・ヘジョン
４ シン・ナヨン
６ ケイシー・フェア
７ ソン・ファヨン
10 チ・ソヨン
11 チェ・ユリ
12 ソン・ジェウン
17 チェ・ユジョン
18 リュ・ジス（GK）
23 カン・チェリム
24 イ・ウニョン
25 イ・ミンファ
26 キム・ミンジ
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー