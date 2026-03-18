【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは苦しむ人も多い春の悩み
耳慣れた言葉を音のパーツに分解して、パズルを解くような感覚で頭のストレッチを楽しんでみませんか？
今回は、春になると気になるあの物質、お気に入りのリラックス空間、家庭のルールに関する言葉を用意しました。3つの空欄に共通して当てはまる2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
□□ん
□□ぇ
□□う
ヒント：春先に多くの人を悩ませる、花から飛散する微細な粉といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
かふん（花粉）
かふぇ（カフェ）
かふう（家風）
季節を感じさせる「花粉（かふん）」、日常の憩いである「カフェ（かふぇ）」、そして家庭の伝統を示す「家風（かふう）」。自然現象から現代の文化、そして家々の習慣と、全く異なる性質の言葉たちが「かふ」という共通の響きによって丁寧につながりました。3つのピースが正しい位置に収まり、答えが鮮やかに導き出された瞬間の知的な充実感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、春になると気になるあの物質、お気に入りのリラックス空間、家庭のルールに関する言葉を用意しました。3つの空欄に共通して当てはまる2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□ぇ
□□う
ヒント：春先に多くの人を悩ませる、花から飛散する微細な粉といえば？
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↓
↓
↓
↓
↓
正解：かふ正解は「かふ」でした。
▼解説
かふん（花粉）
かふぇ（カフェ）
かふう（家風）
季節を感じさせる「花粉（かふん）」、日常の憩いである「カフェ（かふぇ）」、そして家庭の伝統を示す「家風（かふう）」。自然現象から現代の文化、そして家々の習慣と、全く異なる性質の言葉たちが「かふ」という共通の響きによって丁寧につながりました。3つのピースが正しい位置に収まり、答えが鮮やかに導き出された瞬間の知的な充実感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)