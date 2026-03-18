“大舞台に弱い”米国主将に批判の矛先「リプレイを見ているかのようだった」2年前のWSを例に…「かつてのままだ」【WBC】
ジャッジは大舞台での弱さをあらためて指摘された(C)Getty Images
スター軍団の覇権奪回は夢と散った。米国はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でベネズエラとの決勝戦で2−3で敗れた。
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米国主将のジャッジは4打数無安打3三振に終わり、チームを頂点にに導くことはできなかった。米メディア『EssentiallySports』は「ジャッジはまたしても勝負どころで期待に応えることができなかった。これにより、ジャッジが『大舞台に弱い』という批判の声が、再び激しく渦巻いている」と、伝えている。
さらに「あと一歩のところで母国にWBCのタイトルをもたらす機会を逃した。その光景は、2024年のワールドシリーズでヤンキースがドジャースに敗れた時のリプレイを見ているかのようだった」と、24年にドジャースと世界一を争って敗れたワールドシリーズを例に挙げ、「あの時もそうだった。レギュラーシーズンでこそ輝きを放ったが、ポストシーズンでは勝負強さを発揮できなかった」と、ジャッジの大舞台での弱さを指摘した。
また、その2年前のワールドシリーズ第5戦では、外野守備で落球するミスを犯しているジャッジ。記事では「あの忌まわしい外野でのエラーが、ジャッジは大舞台に弱いという世間のイメージをさらに強固なものにしてしまった。時代が移ろい、舞台が変わっても、彼が勝負どころで沈んでしまう姿だけは、かつてのままだ」と主張した。
同メディアは「現時点では、ジャッジはワールドシリーズ制覇もWBC優勝も経験しておらず、主要なタイトルとは無縁のままだ」と、厳しい言葉を並べた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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