“大舞台に弱い”米国主将に批判の矛先「リプレイを見ているかのようだった」2年前のWSを例に…「かつてのままだ」【WBC】

ジャッジは大舞台での弱さをあらためて指摘された(C)Getty Images

スター軍団の覇権奪回は夢と散った。米国はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でベネズエラとの決勝戦で2−3で敗れた。

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米国主将のジャッジは4打数無安打3三振に終わり、チームを頂点にに導くことはできなかった。米メディア『EssentiallySports』は「ジャッジはまたしても勝負どころで期待に応えることができなかった。これにより、ジャッジが『大舞台に弱い』という批判の声が、再び激しく渦巻いている」と、伝えている。

さらに「あと一歩のところで母国にWBCのタイトルをもたらす機会を逃した。その光景は、2024年のワールドシリーズでヤンキースがドジャースに敗れた時のリプレイを見ているかのようだった」と、24年にドジャースと世界一を争って敗れたワールドシリーズを例に挙げ、「あの時もそうだった。レギュラーシーズンでこそ輝きを放ったが、ポストシーズンでは勝負強さを発揮できなかった」と、ジャッジの大舞台での弱さを指摘した。