魔裟斗、妻・矢沢心の誕生日祝いでディズニーへ 長女＆次女＆長男との家族5ショットに反響「幸せいっぱい」「素敵なファミリーですね」
元K-1世界王者でタレントの魔裟斗（47）が17日、自身のインスタグラムを更新。「昨日は心の誕生日でディズニーへ」とつづり、妻で俳優の矢沢心（45）、長女（13）、次女（11）、長男（7）との家族5ショットを公開した。
【写真】「幸せいっぱい」「素敵なファミリーですね」妻・矢沢心＆3人の子どもたちとの家族ショット披露の魔裟斗
東京ディズニーランドに出かけたようで、シンデレラ城を背景に撮影した記念ショットなど、パークで楽しげな様子をとらえた3枚の写真を公開している。
コメント欄には「心さんおめでとうございます」「楽しい時間を満喫されたんですね」「素敵なファミリーですね」「幸せいっぱいの理想的な家族ですね」「私の理想の家族です」など、さまざまな声が寄せられている。
魔裟斗と矢沢は2007年2月に結婚。12年6月に長女、14年9月に次女、19年1月に長男が誕生した。
【写真】「幸せいっぱい」「素敵なファミリーですね」妻・矢沢心＆3人の子どもたちとの家族ショット披露の魔裟斗
東京ディズニーランドに出かけたようで、シンデレラ城を背景に撮影した記念ショットなど、パークで楽しげな様子をとらえた3枚の写真を公開している。
コメント欄には「心さんおめでとうございます」「楽しい時間を満喫されたんですね」「素敵なファミリーですね」「幸せいっぱいの理想的な家族ですね」「私の理想の家族です」など、さまざまな声が寄せられている。
魔裟斗と矢沢は2007年2月に結婚。12年6月に長女、14年9月に次女、19年1月に長男が誕生した。