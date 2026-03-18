WEST.『唯一無二』、「合算アルバム」1位 自身通算7作目【オリコンランキング】
7人組グループ・WEST.の最新アルバム『唯一無二』が、18日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」において、週間ポイント22.4万PT（224,214PT）を記録し、自身通算7作目の1位を獲得した。
【ライブ写真】まさかの女子アイドルにも変身
同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」でも1位に初登場し、オリコン週間音楽ランキング2冠【※1】を達成した。
【※1】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
続いて、7人組ダンスボーカルグループ・原因は自分にある。の最新アルバム『文藝解体新書』が、週間13.5万PT（134,685PT）で同ランキング自己最高位となる2位【※2】にランクイン。同日付「オリコン週間アルバムランキング」でも2位に初登場した。
【※2】原因は自分にある。のこれまでの最高位は、2024年3月25日付『仮定法のあなたへ』、2025年5月5日付『核心触発イノベーション』の3位。
そのほか5位には、7人組ガールズグループ・HANAの1stアルバム『HANA』が、週間2.1万PT（20,792PT）で3週連続TOP5入りを記録。累積ポイントは、19.1万PT（191,463PT）となった。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月23日付：集計期間:2026年3月9日〜3月15日）＞
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同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」でも1位に初登場し、オリコン週間音楽ランキング2冠【※1】を達成した。
【※1】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
【※2】原因は自分にある。のこれまでの最高位は、2024年3月25日付『仮定法のあなたへ』、2025年5月5日付『核心触発イノベーション』の3位。
そのほか5位には、7人組ガールズグループ・HANAの1stアルバム『HANA』が、週間2.1万PT（20,792PT）で3週連続TOP5入りを記録。累積ポイントは、19.1万PT（191,463PT）となった。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月23日付：集計期間:2026年3月9日〜3月15日）＞