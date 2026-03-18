チェキ™はまだ、進化する。

ハイブリッドインスタントカメラ「instax™ Evo」シリーズの最新モデル“動画も撮れるチェキ™”「instax mini Evo Cinema（インスタックス ミニ エヴォ シネマ）™」。

機能といい、カタチといい、本製品は歴代のinstax™の中でもひときわ異質な雰囲気を放っています。

正直、僕らだけで語り切ることは難しい。

──だったら、直接聞くしかない。

というわけで今回は「instax mini Evo Cinema™」を企画担当した富士フイルムの嶋 泰寿（しま たいじゅ）さんに、編集部のリチャードが直撃インタビュー。この世にまだあまり出ていない話まで、伺ってきました。

instax mini Evo Cinema™が“ヘン”なところ

「instax mini Evo Cinema™」がユニークな点は、撮影/編集した動画が視聴できるQRコード付きのチェキプリント™を出力できること。

そして「ひと目で動画が撮れるカメラ」と伝わるよう、8mmフィルムカメラを彷彿とさせる縦持ちが特徴的な本体デザイン。もちろん静止画も撮影可能です。 グリップやファインダーなどのアタッチメントも付属。撮影体験への没入感を高める仕様になっています。

さらには10種類の時代の空気感を呼び起こす「ジダイヤル™」エフェクト。特筆するとしたらこのあたりでしょうか。

チェキプリント™に“動画”が宿る仕組み

先述したように、「instax mini Evo Cinema™」で撮影した動画は、チェキプリント™として出力可能です。プリントにはQRコードが付き、スマートフォンで読み込むと動画を再生できる仕組み。

ここで疑問がひとつ。 ネット（専用アプリ）に接続していない状態でも、QRコード付きでプリントされるのです。QRコード＝URLのはず。動画がアップロードされていなければ成立しないのでは？

リチャードもこの点がどうしても気になった様子。嶋さんに直接ぶつけたところ……続きはぜひ動画でご確認ください。

ジダイヤル™が再現する“時代の空気”

目玉機能であるジダイヤル™。ダイヤルを回すことで「〇〇年代っぽい」絵を作れるこの機能は、チームで古い資料を取り扱う資料館や博物館に足を運びながら開発したとのこと。

エフェクトは、「8mmフィルム」「ブラウン管」といった名称ではなく、1930〜2020という“時代”に設定したのは、その時代を思い浮かべたときの空気感そのものを再現するため。

時代で世界観を選べるジダイヤル™を回し、動画を撮影する。必要ならアプリで編集して、気に入った瞬間をチェキプリント™として出力する。

そんな一連の体験は、ダイヤルを回すという“アナログの操作”と、動画撮影やアプリ編集といった“ソフトウェアの機能”を分断せず、ひとつの流れとしてつながっています。今回の対談を通して、その背景にある発想が見えてきました。

今回「instax mini Evo Cinema™」で感じられたような、アナログとソフトウェアの体験を横断するバランス感こそ、これからのinstax™の鍵になるのかも。

そんなことを、編集部はふと考えさせられたのでした。