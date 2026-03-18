WBC準々決勝のカナダ戦の一幕がSNSで話題に

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、クレイトン・カーショー投手が見せた“珍行動”の裏側が明らかになった。準々決勝のカナダ戦の試合中に、ビール缶と思われる“銀色の缶”を受け取っている姿が偶然捉えられ、動画が拡散。中継映像が捉えた瞬間に、ファンの困惑が広がっていた。

「ドジャース・ネーション」のダグ・マッケイン氏は17日（日本時間18日）、自身のX（旧ツイッター）で、“問題シーン”についてのカーショーの見解を紹介。該当の動画とともに「実は、あれはただのゴミだったんだ。中身は空だったし、なんであんなに（あの動画が）バズったのか理解できないよ」と、カーショーのコメントを公開した。

米放送局「FOXスポーツ」が、SNSに中継映像とともに「カーショーが、冷えたビールもらってる」とテキストを添えて投稿したことが引き金となった。ファンの間で“憶測合戦”が始まり、カーショーもコメントを残さなかったことで、真相が気になるファンで溢れていた。

ドジャース一筋でプレーしたカーショーは昨季限りで現役を引退したが、WBC米国代表に選ばれ、異例の現役復帰を果たした。登板を心待ちにするファンが多かったが、カナダ戦終了後に代表を離脱。1次ラウンド4試合を含めて5試合でベンチ入りしたが、マウンドに上がることはなくWBCを終えた。（Full-Count編集部）