【バレー】ＳＶリーグ決勝とアジアＣＬと日程重複問題「代替派遣候補クラブ」で対応　ＮＥＣ川崎、ＳＴＩＮＧＳ愛知など

バレーボールの国内最高峰リーグ「大同生命ＳＶリーグ」の大河正明チェアマンは１８日、都内で理事会後に会見し、女子が４月末、男子が５月中旬に行われるアジアチャンピオンズリーグ（ＡＣＬ）に派遣するチームについて、昨季の年間順位の上位４クラブのうち、今季のチャンピオンシップ（ＣＳ）決勝に進まなかった場合に出場を希望するクラブを「代替派遣候補クラブ」と決め、ＣＳ準決勝の結果に応じて当該クラブを派遣する準備を進めると発表した。

ＳＶリーグのＣＳ男子決勝が５月１５日〜１７日に開催され、ＡＣＬ（インドネシア）は５月１３日〜１７日に予定しているため、日程がかぶってしまった。同様に女子もＣＳ決勝が４月２５日〜２７日に開催され、ＡＣＬ（韓国）は４月２６日〜３０日予定と重複。ＡＣＬの日程が昨年１２月に発表され、ＳＶリーグとしては派遣クラブを協議してきた。クラブの意向を踏まえ、代替派遣候補クラブは、女子がＮＥＣ川崎、ＳＡＧＡ久光、男子はＳＴＩＮＧＳ愛知、ＷＤ名古屋となった。各チームはＣＳ決勝に進まない場合、派遣する前提で準備を進める。

大河チェアマンは「ＳＶリーグとしては（主管の）ＡＶＣ（アジア連盟）に対し、次年度以降の大会日程の早期確定および国内リーグ日程との調整について申し入れを行いました。これを受け、次年度以降はＳＶリーグのカレンダーに干渉しない日程を予定している旨の回答を得ています。来年以降はクラブシーズンの最終週にＡＣＬがあると決まっているという。（ＳＶリーグは）その前の週まで。今後も、日本クラブが国際舞台で力を発揮できる環境の整備に向け、関係各所と連携してまいります」と語った。