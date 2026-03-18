ＷＢＣに出場していたオリックス・若月健矢捕手が１８日、広島戦（京セラドーム）に臨むチームに合流した。試合前の練習は早出の打撃練習から参加するなど「一早くやりたいなと思っていました。全員メジャーリーガーという相手と対戦して、力の差を本当に感じました。『もっと頑張らなきゃな』と燃えています」と精力的。この日のベンチ入りはしないが、今季開幕に向けて再出発した。

まずは「非常に残念な結果になってしまった。自分自身の力不足も感じましたし、日本のファンの皆さまにとっても悔しい結果になってしまい、本当に申し訳ないなと思っています」と頭を下げた。ベネズエラが優勝した決勝戦も観戦。「本当に、あの場所に立っていたかったという思いで見ていました」と語ったが、「全てにおいていい経験でしたし、いろいろな刺激を受けました」と数々の財産も得た。

ベネズエラの捕手・ペレスらの技術も目に焼き付け「振る舞いや能力を見て、まだまだ」と痛感。メジャーには、走者を置いた場面でも片膝をついて構える捕手が多いことを例に「もともと映像では見ていて『何でだろう』と思っていたけど。実際に近くで見たら、すごく理にかなっていると受け止めました」と振り返った。低めのキャッチングにつながっており「ストライクのボールをきっちりストライクと言ってもらえる。僕は何球か、際どいところをボールにされてしまっている」と反省。「もっと技術を身につけていきたい」と前を向いた。

また、ドジャースで活躍する山本由伸投手とのバッテリー再結成についても振り返り「日本にいた時よりも成長していました。全ての球種に力強さがありましたし、コントロールも本当に良くなっている。また組めるように、頑張りたいなと思いました」と意気込んだ。