派遣時給は静かな上昇続く　平均１７０９円、４１か月連続で前年超え

景気の肌感とは裏腹に、時給は確実に積み上がっている。エン株式会社が運営する求人サイト「エン派遣」の掲載データをもとにした調査で、派遣社員の平均時給が長期的な上昇トレンドにある実態が明らかになった。２０２６年２月の３大都市圏の平均時給は１７０９円と、前年同月比で１２円増加。これで４１か月連続のプラスとなり、緩やかながらも賃上げの流れが持続している。

もっとも、足元では微妙な変化も見える。前月比では５円（０．３％）のマイナスとなり、短期的には調整局面に入った形だ。背景には、求人の中身の変化がある。オフィスワーク・事務系は１６８６円と前年同月比で３０円上昇した一方、未経験者向けの選挙関連求人が増えたことで平均を押し下げ、前月比では減少に転じた。つまり、高時給案件の増加と裾野拡大が同時に進むことで、平均値が揺れる構造が浮かび上がる。

一方で、人手不足の影響が色濃い分野では賃上げ圧力がより顕著だ。医療・介護系の平均時給は１４８１円と前年同月比で４４円上昇。人材確保を目的に１９００円を超える高時給求人も登場し、全体の底上げをけん引している。需給の逼迫が、相場を押し上げる典型的な構図といえる。

また、求職者側の意識にも注目すべき変化がある。派遣で働く際の不安として最も多かったのは「希望条件に合う仕事が見つかるか」、次いで「経験・スキルが足りているか」が挙がった。求人の選択肢が広がる一方で、マッチングの質やサポート体制の重要性が一層高まっていることを示している。

時給は上がっている。しかし、その内実は一様ではない。職種ごとの需給差、求人構成の変化、そして求職者の不安。数字の裏側にある複層的な動きをどう読み解くかが、これからの人材市場を占う鍵となりそうだ。