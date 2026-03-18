【GALHolic七星】 受注期間：3月18日～3月22日 5月～6月 再販予定 価格：7,880円 【GALHolic Customize Resin Kit Vol.1】 【GALHolic Customize Resin Kit Vol.2】 受注期間：3月18日～3月22日 5月～6月 再販予定 価格 Vol.1：6,000円 Vol.2：14,000円

ホビージャパンのフィギュアブランド「AMAKUNI」は、プラモデル「GALHolic七星」を5月から6月に再販する。ホビージャパンオンラインショップにて予約を受け付けており、受注期間は3月22日まで。価格は7,880円。

本製品は、ギャル×プラモをテーマにしたAMAKUNIが贈る美少女プラモデルの新ブランド「GALHolic」より、第1弾の「七星（ナナホ）」をプラモデルで表現したもの。2026年2月に発売した商品の再販品となる。

イラストレーターのしゃしゃき氏がデザインした完全オリジナルキャラは、派手かわギャルスタイルがバッチリで、ルーズソックス・プリーツスカート・ヒョウ柄ビキニなど、ギャルらしさたっぷりのファッションを精密な造形で再現している。

注目ポイントは“爆裂ボディー”。バスト＆太ももの立体感も素晴らしく、また可動もすごく、髪まで動く全身フル可動仕様で、表情付けも自在となっている。

さらに超豊富なオプションパーツにも注目で、表情パーツは「テヘペロ」「ウインク」「ガチギレ」など、クセ強めなギャル顔も含めた計8種が用意されているほか、手首パーツは「ギャルピース」「スマホ持ち手」など、遊び心満点の全12種を封入している。

スマホ、スクールバッグ、キャンディーなどの小物も豊富で、“映えるギャル日常”をいっぱい再現できるほか、脚部拡張パーツつきで、座りポーズも開脚だって思うように決められる。

また本製品以外にも、「GALHolic七星」をより楽しめるカスタマイズパーツ「GALHolic Customize Resin Kit Vol.1 / Vol.2」も5月から6月に再販を予定している。価格はVol.1が6,000円、Vol.2が14,000円。

「GALHolic七星」

「GALHolic Customize Resin Kit Vol.1」

「GALHolic Customize Resin Kit Vol.2」

「GALHolic Customize Resin Kit Vol.1 & Vol.2」組み合わせ例

仕様：プラモデル スケール：1/10スケール サイズ：頭頂高 約170mm 素材：PS、ABS セット内容七星本体×1セット表情パーツ×8種手首パーツ×12種スカートパーツ×2開脚用脚部パーツ×1スクールバッグ×1キャンディー×1スマートフォン×1仕様：レジンキット スケール：1/10スケール仕様：レジンキット スケール：1/10スケール

(C)HOBBY JAPAN

※写真は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また撮影用に塗装されております。