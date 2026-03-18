【漢字クイズ】「川匂」はなんて読む？可愛い読み方の地名です！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「川匂」はなんて読む？

「川匂」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、神奈川県小田原市の地名です。 いったい、「川匂」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「かわわ」でした。 川匂は、神奈川県小田原市または中郡二宮町に位置する地名。 小田原市は、神奈川県西部に位置しており、四季を通して比較的温暖な気候に恵まれています。 戦国時代には後北条氏の城下町として発展し、江戸時代には東海道有数の宿場町として栄え、さらに明治以降は、近代日本の礎を築いた政治家や文化人が移り住んだことでも知られる、歴史ある街です。 現在は、小田原城をはじめとした観光スポットが数多く点在し、年間800万人以上もの観光客が訪れるのだとか。 あなたはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『小田原市ホームページ』

ライター Ray WEB編集部