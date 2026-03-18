ガソリンの価格が過去最高を更新しました。18日午後発表されたガソリンの全国平均価格。レギュラーは1リットルあたり190.8円と、先週より29円も高くなりました。静岡県内の平均価格はさらに高い192.2円で先週より、29.7円高くなっています。いずれも史上初の190円台で過去最高値を更新しました。



これは、浜松市の運送会社「浜松急送」。



（浜松急送 千葉 大介 専務）

「こちらに車がとまっていますが、今出払っているので当社だと40台ぐらい」





関東や関西への配送や県内のコンビニ配送などを担っていますが、今回の大幅な燃料費高騰で、企業努力では限界があると訴えます。（浜松急送 千葉 大介 専務）「昔から付き合っている取引先だと、値段を上げてほしいと言っても値段を上げられないと言われてしまうので、懸念しているところ」トラックの燃料は軽油ですが、価格高騰以上に、今懸念しているのが…。（浜松急送 千葉 大介 専務）「今困っているのが戦争で燃料（の供給）が止まってしまうことが一番怖いなと思っています」ホルムズ海峡封鎖の影響で、燃料会社からはあさって20日以降、燃料が入ってこない可能性があると伝えられたといいます。（浜松急送 千葉 大介 専務）「運送会社は燃料を入れて走る会社なので、燃料がなくなると、そもそも物流がとまってしまうので。食品などいろいろ運んでいる関係上、物流がとまると、生活に対しても問題が出てくると思います」農業の現場にも影響が。御前崎市にある南雲苺園も燃料費高騰に頭を悩ませています。イチゴの生育にはハウスを暖房で温める必要がありますが、少しでも節約をしようと、その温度設定を生育に影響しないギリギリまで下げることにしました。（南雲苺園 南雲 仁志さん）「夜は（ハウス内を）8℃を下回らない基本設定だが、6℃に設定して燃料を使わないようにしている。（暖房機を）回す燃料を減らしても価格が上がっているので経費は変わらない。価格は上がる一方」ハウスで使う重油は節約しても、年間9000リットルになります。南雲さんは新規就農者として2021年からイチゴを栽培を始めましたが、これだけの燃料費高騰は考えていませんでした。（南雲苺園 南雲 仁志さん）「就農する前には想定していなかった値上げですね。（5年前は）1リットル70円前後で推移していたが現在は110円前後。イチゴの値段はほとんど変わっていないと思う。経営的にはかなり経費が占めているハウスのローンの返済もあり不安はある。経費がここまで上がるとは思っていなかった手元に残る金額がもう少しある想定だった。計画通りにいっていない」燃料費以外にも、人件費やイチゴの梱包容器や肥料代なども値上がり。ただ、コスト上昇分をイチゴへの価格転嫁は難しいといい、ことしから新たな挑戦も計画しています。（南雲苺園 南雲 仁志さん）「このハウスは新しく借りる、イチジクを栽培しようとしている。イチゴの複合作物として収穫時期がずれているので少しでも売り上げを上げられるように」影響は、私たちの生活を支えるスーパーにも。（記者）「中東情勢の悪化で懸念されるさらなる物価高。こちらのスーパーでは、外国から輸入する海産物の一部が値上がりするということです」このサーモンはノルウェー産。もともと中東を経由して空輸していましたが、そのルートは変更を余儀なくされ値上げとなりました。現在100グラムあたり498円ですが、4月から598円に大幅に上がるといいます。（田子重 西中原店 増田 克己 店長）「ひとつだけ海産物で4月1日からサーモンの値上げがあると聞いていますが、それ以外では、今のところは値上げの影響は聞いておりません」店によると現時点で影響を受けるのは、このノルウェー産のサーモンのみ。ただ、今後は、原油価格高騰などによる影響を危惧しています。（田子重 西中原店 増田 克己 店長）「以前もロシアとウクライナの戦争のときに同じような状況で原油価格の高騰で資材が上がったり、運賃が上がったりすることによって、原材料費が上がって値上げになったという経緯があるので、今回も長引けばそのような可能性があると思います」運送コストが上がると、その影響は商品全体に及びます。（田子重 西中原店 増田 克己 店長）「ほとんどの商品がトラックとかガソリン価格が上がることで運賃が上がるので、ほとんどの商品に影響するのかなと思います」買い物客たちも、これ以上の物価高になることを恐れています。（買い物客）「不安ですけど、まだいまのところ上がっていないので様子を見ている感じですね」（買い物客）「苦しいよ…コメがやっと少し下がってきたようですけどね。本当に値を上げたら困るよね、毎日の生活にね。なるべく安いものを買っていく」原油高が続いた場合どうなるのか？経済の専門家は…。（野村総合研究所 エグゼクティブ･エコノミスト 木内 登英さん）「ガソリンについては、ガソリン補助金制度が今週木曜日から始まりますので、ガソリン価格は、170円前後で安定していくということです。政府は、ガソリン、軽油、重油、灯油といった燃料については補助金によって価格の上昇を抑えるということなんですが、それ以外の石油製品については、補助金はないので、石油を、原油を使って作る製品は価格は上がっていく」原油価格がイランを攻撃前より30％上がったと仮定すると電気料金は6％上がり、さらに石油製品などさまざまなモノが値上がりすると試算しています。一方、日本がアメリカ側にアラスカ産の原油の供給を要請する動きについては、期待を寄せています。（野村総合研究所 エグゼクティブ･エコノミスト 木内 登英さん）「これうまくいくと非常にいい話じゃないかなと思います。国内の原油の備蓄は政府の部分で146日とされていますので、今回、月末から1か月分とりあえずは出すということですが、4か月強ぐらいしか持たないので。やはり他の地域からかき集めるということをしなくてはいけない。アラスカからそれなりの原油が調達できるようになるのであれば、原油不足のリスクというのは下がっていくということに日本としてはなってくるので、今やそこが一番重要なのではないかというふうには思います」