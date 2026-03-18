◇ワールドベースボールクラシック 決勝 ベネズエラ3-2アメリカ(現地時間17日、ローンデポ・パーク)

WBC決勝が行われ、ベネズエラが悲願の初優勝。ベネズエラのマイケル・ガルシア選手が大会MVPを獲得しました。

ガルシア選手は今大会、全7試合に出場し、26打数10安打、1本塁打、7打点で打率.385をマーク。準決勝のイタリア戦では、同点の7回に勝ち越しタイムリーを放ち、勝利に貢献。アメリカとの決勝戦では、両チーム無得点で迎えた3回にセンターへ犠牲フライを放ち、チームに流れをもたらす先制点をあげ、驚異の打撃力で、ベネズエラの初優勝に貢献しました。

ガルシア選手は試合後、「ワールドクラシックでMVPになるとは想像もしていませんでした。神様はこの国に勝利とMVPを与えてくださったので、これをメジャーリーグでのさらなるモチベーションとして活かすつもりです」とコメントしました。

また、大会終了後には大会のベストナインに当たる「オールトーナメントチーム」が発表され、日本代表からは大谷翔平選手がDH部門で選出されました。

▽選出者は以下の通り

捕手:オースティン・ウェルズ(ドミニカ共和国)

一塁手:ルイス・アラエス(ベネズエラ)

二塁手:ブライス・トゥラング(アメリカ)

三塁手:マイケル・ガルシア(ベネズエラ)

遊撃手:エゼキエル・トーバー(ベネズエラ)

外野手:ロマン・アンソニー(アメリカ)、フェルナンド・タティスJr.(ドミニカ共和国)、ダンテ・ノーリ(イタリア)

指名打者:大谷翔平(日本)

投手:ポール・スキーンズ(アメリカ)、ローガン・ウェブ(アメリカ)、アーロン・ノラ(イタリア)