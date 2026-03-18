松屋フーズ、島根県に待望の初進出 記念セールで「牛めし生野菜セット」が500円に 24時間営業・ドライブスルー完備で出雲にオープン
松屋フーズは、牛めしチェーン「松屋」ととんかつ専門店「松のや」の複合型店舗「出雲大塚店」を島根県出雲市にオープンする。島根県への出店は今回が初となり、“ご縁の国”として知られる出雲の地に新たな食の拠点が誕生する。
【写真】セール期間は生野菜セットが500円に！看板メニュー「牛めし」
同店では、松屋の看板商品である牛めしをはじめ、松のやのとんかつメニューなどを展開。素材や調理にこだわりながら、リーズナブルな価格で提供する。主要道路からアクセスしやすい立地に加え、広い駐車場や開放的な店内空間を備え、仕事の合間や家族利用など幅広いニーズに対応する“街の食堂”を目指すとしている。
営業時間は24時間で、年中無休。テイクアウトにも対応し、事前予約が可能な「松弁ネット」も利用できる。注文から受け取りまでをスムーズにするサービスとして、忙しい利用者の利便性向上を図る。
オープン前日の25日午前11時から午後2時には、プレオープンも実施。いち早く両ブランドの味を楽しめる機会となる。また、開店にあわせてオープン記念セールを開催。対象メニューの割引販売を行う。
■オープン記念セール
期間：3月25日午前11時〜4月7日午前10時
・500円対象メニュー ※上記期間中は、500 円で販売
【松屋】牛めし生野菜セット
・通常価格より100円引き対象メニュー
※上記期間中は、通常価格より100円引きにて販売
【松のや】ささみかつ定食（790円→690円）
【松のや】鬼おろしポン酢ささみかつ定食（890円→790円）
【松のや】味噌ささみかつ定食（890円→790円）
店舗の基本情報は以下の通り。
・店名 出雲大塚店-松屋・松のや複合店
・住所 島根県出雲市大塚町742
・開店日 2026年3月26日午前10時
・営業時間 24時間営業
・駐車場 あり
・ドライブスルー あり
【写真】セール期間は生野菜セットが500円に！看板メニュー「牛めし」
同店では、松屋の看板商品である牛めしをはじめ、松のやのとんかつメニューなどを展開。素材や調理にこだわりながら、リーズナブルな価格で提供する。主要道路からアクセスしやすい立地に加え、広い駐車場や開放的な店内空間を備え、仕事の合間や家族利用など幅広いニーズに対応する“街の食堂”を目指すとしている。
オープン前日の25日午前11時から午後2時には、プレオープンも実施。いち早く両ブランドの味を楽しめる機会となる。また、開店にあわせてオープン記念セールを開催。対象メニューの割引販売を行う。
■オープン記念セール
期間：3月25日午前11時〜4月7日午前10時
・500円対象メニュー ※上記期間中は、500 円で販売
【松屋】牛めし生野菜セット
・通常価格より100円引き対象メニュー
※上記期間中は、通常価格より100円引きにて販売
【松のや】ささみかつ定食（790円→690円）
【松のや】鬼おろしポン酢ささみかつ定食（890円→790円）
【松のや】味噌ささみかつ定食（890円→790円）
店舗の基本情報は以下の通り。
・店名 出雲大塚店-松屋・松のや複合店
・住所 島根県出雲市大塚町742
・開店日 2026年3月26日午前10時
・営業時間 24時間営業
・駐車場 あり
・ドライブスルー あり