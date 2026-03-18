櫻坂46「The growing up train」、「合算シングル」で自身通算13作目の1位【オリコンランキング】
櫻坂46の最新シングル「The growing up train」が、18日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」において、自身通算13作目の1位を獲得した。
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週間ポイントは54.1万PT（540,577PT）で、2026年2月9日付での日向坂46を上回り【※1】2026年度【※2】女性アーティスト最高週間ポイントを記録。自身通算6作目の週間50万ポイント超えとなった。
歴代5位【※3】の記録を持つ「合算シングル週間30万PT超え作品数」は14作に更新した。
本作は、同日付「オリコン週間シングルランキング」でも、2026年度女性アーティスト最高記録となる初週51.8万枚を売り上げ1位に初登場。オリコン週間音楽ランキング2冠【※4】を記録した。
【※1】日向坂46「クリフハンガー」は週間49.3万PT（493,455PT）
【※2】2026年度（今年度）は、2025年12月22日付よりスタート
【※3】「合算シングル週間30万PT超え作品数」記録 ※同順位は達成順
1位：乃木坂46（18作）、2位：日向坂46（16作）、3位：King & Prince、SixTONES（15作）、5位：櫻坂46（14作）
【※4】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月23日付：集計期間:2026年3月9日〜3月15日）＞
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週間ポイントは54.1万PT（540,577PT）で、2026年2月9日付での日向坂46を上回り【※1】2026年度【※2】女性アーティスト最高週間ポイントを記録。自身通算6作目の週間50万ポイント超えとなった。
本作は、同日付「オリコン週間シングルランキング」でも、2026年度女性アーティスト最高記録となる初週51.8万枚を売り上げ1位に初登場。オリコン週間音楽ランキング2冠【※4】を記録した。
【※1】日向坂46「クリフハンガー」は週間49.3万PT（493,455PT）
【※2】2026年度（今年度）は、2025年12月22日付よりスタート
【※3】「合算シングル週間30万PT超え作品数」記録 ※同順位は達成順
1位：乃木坂46（18作）、2位：日向坂46（16作）、3位：King & Prince、SixTONES（15作）、5位：櫻坂46（14作）
【※4】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月23日付：集計期間:2026年3月9日〜3月15日）＞