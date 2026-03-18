ABCテレビの増田紗織アナウンサー（29）が17日までにインスタグラムを更新。3月末で退社することを発表しました。



【写真】涼し気なＶネックニットの増田紗織さん

増田アナは、「この度3月末をもって7年間お世話になった朝日放送テレビを退社することになりました」と報告。続く文章で、「様々な挑戦や経験をさせて頂き、朝日放送テレビには本当に感謝しています」「一から育ててくださった番組スタッフの皆さま、取材に応じてくださった方々、番組をご覧いただきいつもあたたかく見守ってくださった皆さま、本当にありがとうございました」と関係者に対する感謝のメッセージをつづりました。



SNSでは、「寂しくなりますが活躍楽しみにしています」「新天地での活躍を祈ってます」「探偵ナイトスクープがどうなるのかな いつも楽しく見てました」「ナイトスクープも、サリーズコーヒーも、ラジオまつりも楽しませていただきました！」「探偵ナイトスクープ大好きです。増田アナの素敵な笑顔と素敵な涙を見てからファンになりました」「7年間お疲れさまでした」などのコメントがありました。



増田アナは1997年1月7日生まれ、東京都出身。慶応大学法学部卒業。2019年に朝日放送テレビに入社しました。主な出演番組には「探偵！ナイトスクープ」（4代目秘書）や「おはよう朝日です」、「news おかえり」などがあります。