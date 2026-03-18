バンダイナムコエンターテインメントは、シリーズ22周年を迎えた「塊魂」シリーズに関する新情報を発表した。

【画像あり】今回発表されたグッズ一覧

以下は新たに販売されるグッズについての紹介だ。詳細は、各種サイトで確認してほしい。

KADOKAWA Game Linkageより「塊魂」の世界観がモチーフのさがし絵本が登場する。「塊魂」を知らなくても楽しめる内容となっている。また、同梱グッズのついたebtenDXパックも登場している。

「ガシャポン」からは「ならぶんです。 塊魂2」が登場する。「塊魂」のキャラクターたちがフィギュアになっており、ゲーム設定に忠実な約5cmの等身大サイズだ。「王子」「ディップ」「ガグゥ」「ラ・マーン」「フーミン」の全5種類がラインナップされている。

バンダイ ライフスタイル事業部からは「モバイルステッカーコレクション 塊魂」が登場している。ゲーム内に登場するオブジェクトやセリフが全22種類ラインナップされている。うち2種類は箔押しのシークレットデザインだ。

GRAPHTからは、お米とコラボした商品が登場する。オニギリをコロコロする王子を、和風の柔らかいトーンでパッケージに包み、昨年収穫したばかりのお米を真空パックに詰めている。お米の品種には、冷めても食感や味が落ちにくいお米「つきあかり」を採用している。

同じくGRAPHTから、初代「塊魂」のティザービジュアルをモチーフにしたマウスパッドも販売されている。縦横25cmのサイズで、表面はつるつるとした手触りのポリエステル生地を使用していて、デスクワークやゲームプレイにも使える。

ボクセル調の立体ブロックで表現したブロックフィギュアシリーズ「ミタクルブロック」が登場する。登場を記念して3月20日～3月22日の3日間限定で池袋サンシャインシティアルタにてポップアップストアが開催される。会場ではコラボ商品が販売されるほか、購入特典としてオリジナルデザインのショッパーや王子との撮影会なども行われる。

通販サイト「AMNIBUS」では、「塊魂」グッズ10種の予約を受け付けている。アクリルチャームやキーホルダーなどがラインナップされている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）