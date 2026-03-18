金田久美子、メガネ姿も“マダム感なし” 過去の反省が活きたラフコーデに反響「デコ出しカワイイ！」「お洒落だ」
金田久美子が自身のインスタグラムを更新。移動中の様子を公開した。
【写真】金田久美子“マダム感なし”と満足気なメガネ姿
投稿では「こっち系のメガネするとマダム感出ちゃってたんだけど今日は出さずにかけれた気がする。と、いう、移動中の投稿」と、スクエア型のビッグフレームのサングラスをかけ、リラックスした表情を見せており、本人の言葉通り“マダム感”を感じさせないラフでこなれた雰囲気が印象的だ。さらにハッシュタグでは「移動着はだいたいスウェット」と添えており、グレーのスウェットパーカーを合わせたカジュアルなスタイルも披露。飾らない移動中の一コマからは、自然体の魅力がにじみ出ている。2枚目には「お気に入りの水筒と爪」とコメントを添えたショットを投稿。水筒を手にした手元にはピンク系のネイルが映え、さりげないこだわりもうかがえる一枚となっている。この投稿にファンからは「デコ出しカワイイ！」「お洒落だ」といった声のほか、「流石、グリーン車なんだね」といったコメントも寄せられ、写真に映るブラウン系のシートからは、ゆったりとした車内での移動の様子も伝わってくる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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