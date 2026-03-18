三浦桃香「ホットとアイスどっち頼むか迷う季節」も…“脱げた靴”写り込みにコメント殺到
ティーチングプロとしても活躍中の三浦桃香が自身のインスタグラムを更新。明るいカフェで撮ったさりげない写真2枚を投稿した。
【写真】「今日も安定の美しさマシマシ」の三浦桃香と、写り込んだ“脱げた靴”（写真2枚目）
大きなリボンの輪郭がパールで縁取りされた黒いコートを着た三浦は、外の景色がよく見えるガラスの壁際の席に座っている。手には春限定デザインのコーヒーカップを持ち、優しくカメラ目線。そして「ホットとアイスどっち頼むか迷う季節になってきた」「そろそろ桜咲く時期かな？」と、一杯のコーヒーの選択を通じて季節の変化を感じ取っていた。しかし投稿の最後には「2枚目の後ろの脱げた靴が気になる。笑」と記している。1枚目では後ろの席の客が履いている靴の先が写り込んでいたが、2枚目では脱いでしまった靴だけがポツンと置かれていた。この投稿を見たファンは「メチャ可愛い〜」「今日も安定の美しさマシマシ」「CMのオファーきそう」など、三浦の可愛らしさを称賛するコメントが殺到。さらにコーヒーのホット派とアイス派の主張や、全国各地の桜開花情報なども寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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