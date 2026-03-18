引退から1年…元中日“名投手”、愛車を公開 トークショーで魅力語る
2025年に現役を引退した元中日ドラゴンズ・祖父江大輔が、4月10日から12日に愛知県・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催される『第5回名古屋モーターサイクルショー』に愛車を出展する。
【写真】誰も元プロ野球選手だと思わないかっこよさ…愛車で疾走する元中日ドラゴンズ・祖父江大輔
同イベントは年に1度のバイクの祭典。東京・大阪に次ぐ国内3番目のモーターサイクルショーで、中部地区最大級の規模を誇り、昨年は4万4253人が来場。国内外メーカーの最新モデルや関連部品の展示、屋外エリアではプロライダーによる迫力のバイクパフォーマンスや白バイ隊によるデモ走行、子ども向けの遊具コーナー、世界各地のグルメが堪能できるキッチンカーやさつまいもグルメを集めた「やきいもらんど」など、バイクファンだけでなく家族で楽しめるコンテンツをそろえている。
11日には、大のバイク好きという祖父江のトークショーも実施。引退後の現在、ツーリングで新たな人生を満喫中の祖父江が、バイクの魅力を語るほか、「エンジョイ！カスタム」のコーナーに愛車も展示される。
祖父江は、名古屋市出身、愛知高校から愛知大学、トヨタ自動車を経て、2014年に中日ドラゴンズに入団。通算登板数は510、20年には最優秀中継ぎ投手のタイトルに輝くなど、投手王国ドラゴンズを12年に渡り、支え続けた。
■『第5回名古屋モーターサイクルショー』開催概要
▼会期：2026年4月10日（金）：10:00〜17:00
4月11日（土）：9:00〜17:00
4月12日（日）：9:00〜17:00
▼場所：Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）展示ホールE・Ｆ及び多目的利用地
▼料金：前売券2000円、当日券2400円
▼元中日ドラゴンズ・祖父江大輔トークショー
開催日時：4月11日（土）14:00〜14:30
ゲスト：元中日ドラゴンズ・祖父江大輔
MC：ZIP-FMナビゲーター・荒戸完
【写真】誰も元プロ野球選手だと思わないかっこよさ…愛車で疾走する元中日ドラゴンズ・祖父江大輔
同イベントは年に1度のバイクの祭典。東京・大阪に次ぐ国内3番目のモーターサイクルショーで、中部地区最大級の規模を誇り、昨年は4万4253人が来場。国内外メーカーの最新モデルや関連部品の展示、屋外エリアではプロライダーによる迫力のバイクパフォーマンスや白バイ隊によるデモ走行、子ども向けの遊具コーナー、世界各地のグルメが堪能できるキッチンカーやさつまいもグルメを集めた「やきいもらんど」など、バイクファンだけでなく家族で楽しめるコンテンツをそろえている。
祖父江は、名古屋市出身、愛知高校から愛知大学、トヨタ自動車を経て、2014年に中日ドラゴンズに入団。通算登板数は510、20年には最優秀中継ぎ投手のタイトルに輝くなど、投手王国ドラゴンズを12年に渡り、支え続けた。
■『第5回名古屋モーターサイクルショー』開催概要
▼会期：2026年4月10日（金）：10:00〜17:00
4月11日（土）：9:00〜17:00
4月12日（日）：9:00〜17:00
▼場所：Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）展示ホールE・Ｆ及び多目的利用地
▼料金：前売券2000円、当日券2400円
▼元中日ドラゴンズ・祖父江大輔トークショー
開催日時：4月11日（土）14:00〜14:30
ゲスト：元中日ドラゴンズ・祖父江大輔
MC：ZIP-FMナビゲーター・荒戸完