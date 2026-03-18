鈴木亮平、戸田恵梨香出演のＴＢＳドラマ「リブート」は次回３月２２日に第９話が放送される。残り２話。

前回８話で、幸後一香（戸田恵梨香）の正体が、早瀬陸（松山ケンイチ→鈴木亮平）の妻早瀬夏海（山口紗弥加）が成り代わっていたことが明かされるなど、事件真相の大半が判明した。

ただし怒涛の伏線回収の一方で、第１話から登場し「重要人物か」と目されていた、合六の恐怖食事会のテーブル両サイド、菊池（塚地武雅）とサングラス男・玉名幸則（青木伸輔）の謎が未回収。明かされた事件の核心と絡みそうにない雰囲気が漂い、このまま放置される説や、最後に雑魚悪党として埋められる説も。

そんな中、１８日に塚地がＸ投稿し、９話放送に向けて「私、塚地が演じる菊池は何者なのか…分かります。視聴者の皆さんは菊池の考察の参考に！全く考察してない人は笑い話を聞いてやってください。笑 ９．．１０話放送前に是非！」と伝えた。

塚地の投稿には「実は合六さんが菊池にリブートしていた！」「ただの食事する人で終わったらマジでウケる」「めっちゃ気になる」「合六さんの料理の師匠」「エキストラではないってことで、安心しました」「ペットの犬がリブートした」「最後の大物？」「こいつも埋めときますか」「菊池はマー会長で自分のお金が変に減ることを怪しみ幹部として潜入してる。合六亘を菊池が粛清するとか」「おいしくご飯を食べる人のようで１０億動かしてる人だったり」「実は大物！？」「マーさんの部下」「マー会長なのでは」との反応が投稿されている。