◇ファーム・リーグ西地区 阪神13―0オリックス（2026年3月18日 日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）

阪神の西純が2試合連続で複数安打をマークした。3試合連続4番右翼で先発。4回に左腕の佐藤一から右前打、5回には川瀬のストレートを捉えて野手転向後初打点となる適時二塁打を放った。

「（二塁打を放った）最後の打席は良かった。でも、初回に1人で2回アウトになったので、ちょっとやばいと思いながら…。（右前打になった）3打席目はラッキーヒットだったけど、ああいうヒットも大事なのかなと思いました」

冗談を交えながらも、投手出身ならではの感覚が安打につながったことも事実。川瀬の代わりばなを捉えた二塁打を振り返り、「真っすぐに自信がありそうな投手だったので、真っすぐが来るかなと思って待っていた。いい感じに打てたかなと思います」と少し誇らしげだった。

試合前は本塁へのヘッドスライディング練習に取り組み、ユニホームを黒土まみれにした。野手になり、投手時代には縁遠かったメニューも精力的にこなす日々が続いている。

「やっぱり、走者で塁に出たら、めちゃくちゃ緊張します。守備はちょっと落ち着いてきたかなって感じはありますけど。走塁ですね、一番難しいかな。教えてもらって、自分の中ではある程度、“こうかな”というのは持っているんですけど。試合では、とっさの判断（で正解の走塁をしなければならない）なので。いろいろ経験をしていくしかないですね」

結果に浮かれることなく、クラブハウスへ姿を消した。