「オープン戦、日本ハム−ＤｅＮＡ」（１８日、エスコンフィールド）

ＷＢＣ日本代表に選出されていた日本ハム・北山亘基投手がチームに合流。練習前に同僚らが作る円陣に拍手で迎えられて笑みを見せ、早速ブルペン投球も行った。

ＷＢＣでは１次リーグ２試合にリリーフ登板。ドジャース・大谷には、パフォーマンスを考えるように指示され“お茶たてポーズ”を考案した。日本ハムの先輩でもある大谷には頻繁に声をかけてもらったことを感謝。そのうえで、準々決勝敗退後のロッカーで「みなさんに『また一緒にやろうね』みたいな感じで言ってもらった」とやりとりを明かし「また会えるように、僕もしっかりレベルアップして、また同じ土俵で一緒に野球ができるようにもっと成長していきたいなと、その時にすごく感じました」と振り返った。

さまざまなトップ選手の取り組みは、今後に向けて参考になった様子。「ひと言で説明しきれないぐらい、いろんな角度から選手の良さや特徴を観察した。話もたくさんしてもらって、たくさん発見がありました」と明かし「これからいろいろ試していきたい」と、自らの糧にする構えを見せた。