メ～テレ（名古屋テレビ）

愛知県の東三河地方では、ダムの貯水率がゼロという異例の事態です。水の使用の制限が日に日に厳しさを増し、生活への影響が出ています。

東三河の暮らしを支える豊川用水の水源「宇連ダム」(愛知県新城市)は17日、貯水率がついに0％に。

7年ぶりの事態です。

ダムでは本来放流されない、ダム底にたまった貯留水をポンプで汲み上げ、豊川用水に送り込む作業が始まりました。

しかし貯留水を使っても、賄えるのは約10日分です。

豊川用水を利用する蒲郡市など5つの市では、節水への取り組みが一段と強化されています。

洗車機の稼働を停止

蒲郡市のガソリンスタンド「Jセルフ塩津SS」では、従来の営業が難しくなっていました。

「節水率が25％ということで、洗車機を止めることにしました」(ガソリンスタンドを経営するJA蒲郡市 市川清作さん)

節水率の引き上げに伴い、2月から中止していた手洗いでの洗車に加え、3月18日から洗車機の稼働を停止しました。

洗車機の水洗いでは1台当たり50リットルくらいの水を使うため、やむを得ないと考えています。

「今の黄砂のタイミングは利用台数が多く、1日50台～60台はあった。利用者も節水は意識しているので、2月に比べて利用者は3分の1くらいに減っています」(市川さん)

給油に来ていたカーショップに勤めている男性。ガソリン価格の高騰に加えて、水が使えない二重苦はより深刻です。

「自動車店なので(洗車機に)入れたいけど、仕方ないから自分の店で洗おうかと。お客さんの車は洗うんですけど、会社の車は洗わないように。本当に汚くなった時に洗おうと、なるべく使わないようにしている」

蒲郡市は市民に自粛要請

愛知県の蒲郡市役所では水不足を受けて、節水を呼びかける懸垂幕がかけられています。

17日からの節水強化で、市民へのさらなる呼びかけも始まりました。

「今後当面の間、毎日午後11時から翌朝午前5時まで水道の使用を控えていただく」(蒲郡市 鈴木寿明 市長)

午後11時から午前5時まで、水道の使用自粛をお願いする「夜間、水道ノータッチ運動」です。

この状況、蒲郡市民はどう受け止めているのでしょうか。

「この先どうなるか、すごく不安です」

「夫は夜勤があって、夜中お風呂に入るときもある。(夜中に)断水されたら困るので、なるべく節水・節水で頑張っています」

「和菓子店をやっている。それで米や豆を(水に)つけるのにどうしたらいいかなと」

Q.作業は何時くらいから？

「いまだと朝4時くらい。『いがまんじゅう』という3月のお菓子なんですが、それにも水が大切」

蒲郡市の水道課によると、「夜間、水道ノータッチ運動」は貯水率の回復の兆しが見えるまで継続するということです。

また、水圧不足や水の濁りが発生する可能性もあり、必要に応じて給水車での対応もするということです。

今後の雨の見通しは？

東海3県のダムの18日の貯水率です。

豊川用水の宇連ダムは0％、大島ダムは8.7％と深刻な状況となっています。

そして名古屋の暮らしを支えている、木曽川水系の阿木川ダムは57.6%、岩屋ダムは100％と、現状はまだ深刻な状況ではありません。

一方で、三重県の北勢地域の水源である中里ダムの貯水率は27.7％と、節水をしている状況です。

週間予報をみてみると、雨マークは少なくなっています。

18日からの雨についても、夜から19日未明に一時的に強まる可能性もありますが、本降りの雨の時間は短く、雨量はまとまらない見込みです。

23日以降の雨に関しても水不足の改善を見込めない雨量となるため、この先も節水が必要な状況が続くとみられます。