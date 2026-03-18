ATV-SG1

オーディオテクニカは、オンカメラショットガンマイク「ATV-SG1」「ATV-SG1LE」の2機種を3月27日に発売する。直販価格はATV-SG1が32,670円、ATV-SG1LEが16,940円。期間限定で20％ OFFとなる発売記念キャンペーンも3月18日より実施している。直販サイトでは、製品ページに記載されているクーポンコードを入力することで値引きされる。

両モデルともに、指向性の高い100mm長の音響管と新設計の14mm大口径ダイアフラムを搭載。世界中の放送現場で採用されるマイクの開発で培ったノウハウを活かし、人の声から環境音まで、幅広い音を忠実に捉えるプロフェッショナルなサウンドを提供するとしている。

ATV-SG1

ATV-SG1は、プロフェッショナルな現場に求められる運用性を備えたフラッグシップモデル。風や交通音、空調音などの低周波ノイズを抑制するローカットフィルターや、撮影中でも素早く音量調整ができるゲインノブを搭載。メインチャンネルと－6dBのバックアップを同時に録音し録り逃しを防ぐセーフティトラック機能など、多数の追加機能を装備する。

外部入力端子とアクセサリーシューを備え、ワイヤレスラベリアマイクの取り付けやプラグインパワー方式の有線ラベリアマイクと組み合わせた同時録音にも対応。

音量調整付きのヘッドフォン端子により、収録中の音声をリアルタイムで確認できるほか、内蔵バッテリーはUSB充電式で最大24時間の連続動作を可能にした。充電時間は約2.5時間。

12面のシューマウントプレートによる30度刻みの角度調整や、前後位置を変更できるスライドレール機構を備え、画角への写り込みやアクセサリー類との干渉を防ぎながら、被写体に最適な角度でマイクを配置できる。

周波数特性は60Hz～20kHz。ローカットは160Hz、24dB/octave。感度は最大ゲインで-28dBV、ゲイン設定5で-35dBV。ゲインレンジは37dBステップ。最大入力音圧は最大ゲイン時126dB SPL(1kHz THD3%)、最小ゲイン時132dB SPL(1kHz THD3%)。ダイナミックレンジは最大ゲイン時で109dB(1kHz THD3%)。SN比は最大ゲイン時で77dB。

外形寸法は35×127.1×82mm(最大径×長さ×高さ)。重量は約155g。約5cmカールコード、50cm充電用USBケーブル、ウインドマフが付属する。

ATV‑SG1LE

ATV‑SG1LE

ATV‑SG1LEは、コンテンツクリエイターやYouTuberなど、より軽快に撮影を行なう人向けのモデル。

一般的なプラグインパワー方式のマイクとは異なり、特許取得済みのプラグインパワー回路を採用することで、手軽にカメラへ接続できる利便性と、広いダイナミックレンジや高い最大入力音圧に対応する高品位な収音性能を両立した。

全長127.1mm、幅35mmのコンパクトなボディは、移動の多い撮影やアクティブなカメラワークでも取り回しがよく、ATV-SG1と同じ100mm音響管により、被写体にフォーカスした明瞭な収音を実現。

フラッグシップモデル同様、振動雑音を低減する内蔵ショックマウントやノイズ耐性技術、シューマウントプレートの搭載や風雑音に配慮したウインドマフの付属など、実用性を備えた仕様となっている。

周波数特性は20Hz～20kHz。感度は-38dBV。最大入力音圧は114dB SPL(1kHz THD3%)。ダイナミックレンジは102.5dB(1kHz@Max SPL)。SN比は82.5dB。

外形寸法は35×127.1×59mm(最大径×長さ×高さ)。重量は約100g。約5cmカールコード、ウインドマフが付属する。