中東情勢が緊迫化している影響で山形県内のレギュラーガソリン1リットル当たりの平均小売価格は198.5円と前の週より28.4円の大幅な値上がりとなりました。これは全国最高値で、県内では記録が残る2004年6月以降最も高くなりました。



資源エネルギー庁が発表した16日時点の県内レギュラーガソリンの平均小売価格は1リットルあたり198.5円で、前の週より28.4円の大幅な値上がりとなりました。値上がりは3週連続で、この価格は全国平均より7.7円高く、全国最高値となっています。

また、県内で190円台に上がるのは去年4月以来11か月ぶりで、198.5円は記録が残る2004年6月以降過去最も高く、28.4円の値上がりも過去最も大きい上げ幅です。

一方ハイオクも同じく前の週より28.4円値上がりの209.5円、軽油は27.9円値上がりし188.7円でした。また灯油18リットル当たりの店頭価格は、前の週より472円値上がりし2693円となっています。

政府は16日、民間企業が備蓄している石油の放出を開始し、19日からは石油元売りへの補助金支給を再開します。

石油情報センターは今後の見通しについて、「19日からのガソリン卸価格は9.5円値上がりするが、1リットルあたり30.2円の補助により卸価格は実質20.7円下がる。その分が1週間から2週間かけて小売価格に反映されていき、全国平均は170円程度に落ち着く。以降も政府の予算が続く限りは170円程度で推移していくだろう」と分析しています。