千葉のＤＦ鳥海晃司

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◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第７節　千葉―ＦＣ東京（１８日・フクダ電子アリーナ）

　Ｊ１東地区９位の千葉（勝ち点５）と３位のＦＣ東京（同１２）が対戦する。

　両者のＪ１公式戦での対戦は２００９年以来１７年ぶりで、フクアリで対戦した０９年１１月２２日の試合は千葉にとって降格前最後のＪ１勝利（２〇１）だった。直近では２４年の天皇杯３回戦で対戦。その時は後半追加タイムに途中出場の千葉・ＦＷ呉屋大翔が決勝ゴールを決めて千葉が勝利（２〇１）している。

　千葉は豊富なＪ１経験を持つＤＦ鳥海晃司がケガから復帰して今季初先発。ＦＣ東京は前節・水戸戦で前半途中に負傷交代した長友佑都がメンバー外となった。

　両チームの先発メンバーは以下のとおり。

◇ホーム・千葉

　▽ＧＫ　鈴木椋大

　▽ＤＦ　高橋壱晟、鈴木大輔、鳥海晃司、前貴之

　▽ＭＦ　小林祐介、津久井匠海、天笠泰輝、イサカ・ゼイン

　▽ＦＷ　石川大地、松村拓実

◇アウェー・ＦＣ東京

　▽ＧＫ　キム・スンギュ

　▽ＤＦ　室屋成、稲村隼翔、アレクサンダー・ショルツ、橋本健人

　▽ＭＦ　遠藤渓太、常盤亨太、小泉慶、山田楓喜

　▽ＦＷ　長倉幹樹、仲川輝人