◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第７節 千葉―ＦＣ東京（１８日・フクダ電子アリーナ）

Ｊ１東地区９位の千葉（勝ち点５）と３位のＦＣ東京（同１２）が対戦する。

両者のＪ１公式戦での対戦は２００９年以来１７年ぶりで、フクアリで対戦した０９年１１月２２日の試合は千葉にとって降格前最後のＪ１勝利（２〇１）だった。直近では２４年の天皇杯３回戦で対戦。その時は後半追加タイムに途中出場の千葉・ＦＷ呉屋大翔が決勝ゴールを決めて千葉が勝利（２〇１）している。

千葉は豊富なＪ１経験を持つＤＦ鳥海晃司がケガから復帰して今季初先発。ＦＣ東京は前節・水戸戦で前半途中に負傷交代した長友佑都がメンバー外となった。

両チームの先発メンバーは以下のとおり。

◇ホーム・千葉

▽ＧＫ 鈴木椋大

▽ＤＦ 高橋壱晟、鈴木大輔、鳥海晃司、前貴之

▽ＭＦ 小林祐介、津久井匠海、天笠泰輝、イサカ・ゼイン

▽ＦＷ 石川大地、松村拓実

◇アウェー・ＦＣ東京

▽ＧＫ キム・スンギュ

▽ＤＦ 室屋成、稲村隼翔、アレクサンダー・ショルツ、橋本健人

▽ＭＦ 遠藤渓太、常盤亨太、小泉慶、山田楓喜

▽ＦＷ 長倉幹樹、仲川輝人