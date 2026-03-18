東京V・城福浩監督

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◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第７節　東京Ｖ―川崎（１８日・味スタ）

　東京Ｖがホームで川崎と対戦する。

　前節の浦和戦では立ち上がりから全員がハードワークを続け、ＦＷ染野のゴールで１―０で勝利し、連敗を２で止めた。

　今季２度目の連勝を目指す川崎戦は、日本人最年長指揮官の城福浩監督が３月２１日に６５歳の誕生日を迎えることから、６４歳ラストマッチとなる。「高いレベルの志をしっかり見せる準備をするのみです」と引き締めていた指揮官のもと、鍛え抜かれた若い選手たちが、ホームで勝利を届けられるか。東京Ｖのメンバーは以下のように発表され、前節から４人を入れ替え。ＦＷ染野はベンチから外れ、ＦＷ白井が２戦ぶりに先発に名を連ね、今季川崎から加入した田辺秀斗も加入後初先発。ケガで離脱していたＭＦ松橋がベンチに復帰した。

　【東京Ｖ】

　▽ＧＫ　長沢祐弥

　▽ＤＦ　鈴木海音　井上竜太　松田陸

　▽ＭＦ　田辺秀斗　平川怜　森田晃樹　吉田泰授

　▽ＦＷ　新井悠太　白井亮丞　斎藤功佑

　▽控えメンバー　中村圭佑　宮原和也　内田陽介　　深沢大輝　松橋優安　福田湧矢　山本丈偉　山見大登　平尾勇人