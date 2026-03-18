◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第７節 東京Ｖ―川崎（１８日・味スタ）

東京Ｖがホームで川崎と対戦する。

前節の浦和戦では立ち上がりから全員がハードワークを続け、ＦＷ染野のゴールで１―０で勝利し、連敗を２で止めた。

今季２度目の連勝を目指す川崎戦は、日本人最年長指揮官の城福浩監督が３月２１日に６５歳の誕生日を迎えることから、６４歳ラストマッチとなる。「高いレベルの志をしっかり見せる準備をするのみです」と引き締めていた指揮官のもと、鍛え抜かれた若い選手たちが、ホームで勝利を届けられるか。東京Ｖのメンバーは以下のように発表され、前節から４人を入れ替え。ＦＷ染野はベンチから外れ、ＦＷ白井が２戦ぶりに先発に名を連ね、今季川崎から加入した田辺秀斗も加入後初先発。ケガで離脱していたＭＦ松橋がベンチに復帰した。

【東京Ｖ】

▽ＧＫ 長沢祐弥

▽ＤＦ 鈴木海音 井上竜太 松田陸

▽ＭＦ 田辺秀斗 平川怜 森田晃樹 吉田泰授

▽ＦＷ 新井悠太 白井亮丞 斎藤功佑

▽控えメンバー 中村圭佑 宮原和也 内田陽介 深沢大輝 松橋優安 福田湧矢 山本丈偉 山見大登 平尾勇人