昆虫レーダーネットワークのデータ表示画面。（１月２１日撮影、海口＝新華社記者／陳子薇）

【新華社海口3月18日】中国海南省三亜市で、農作物に被害をもたらす渡り性害虫の監視と研究が本格化している。中国農業科学院のチームが、昆虫レーダーなどを活用し、飛来状況の把握や早期警戒に取り組んでいる。

同市では、上空2千メートル以内を飛行する昆虫をレーダーで捉え、個体数や飛行高度、速度、羽ばたきの周波数などのデータをリアルタイムで分析する。研究室では、採集した昆虫標本の分類や飛来源の解析も並行して進められている。

農地に設置された昆虫監視設備。（１月２１日撮影、海口＝新華社記者／陳子薇）

渡り性害虫は長距離を飛び、数が多く、繁殖も速く、短期間で広範囲に発生し、農作物の減収や農薬の過剰使用などの問題を引き起こす。防除の鍵は、早期発見と迅速な介入にあるが、従来の監視手段では「見つけた時にはすでに手遅れ」となるケースが多かった。

こうした状況を受け、中国では高解像度の昆虫レーダーを中核に、ライトトラップやサンプル分析などを組み合わせた全国的な監視ネットワークの構築を進んでいる。2025年末までに50基のレーダーが稼働し、24時間体制で飛来のピークを監視。同年には2千回以上の飛来ピークを捉え、移動経路の分析や早期警戒情報の発出に活用された。

設備を点検する中国農業科学院南繁生物安全・リスク評価チームの専門家、張浩文（ちょう・こうぶん）氏。（１月２１日撮影、海口＝新華社記者／陳子薇）

研究を担う中国農業科学院南繁生物安全・リスク評価チームの専門家、張浩文（ちょう・こうぶん）氏によると、海南や雲南、広西など中国南部地域は、季節風に乗って海外から害虫が侵入する最前線に位置する。これらの地域での防除強化は、内陸部の被害軽減にもつながる。

さらに、東アジアや南アジアの季節風の通り道における害虫の移動は国をまたぐ問題でもあり、中国が整備を進める監視・警戒体制は、自国の食糧の安全を守るだけでなく、周辺国とのリスク情報共有や連携防除への活用が期待される。（記者/陳子薇）

農地に設置された昆虫監視設備。（１月２１日撮影、海口＝新華社記者／陳子薇）

採集した渡り性昆虫を整理する研究者。（１月２１日撮影、海口＝新華社記者／陳子薇）

研究者が作製した渡り性昆虫の標本。（１月２１日撮影、海口＝新華社記者／陳子薇）

研究者が作製した渡り性昆虫の標本。（１月２１日撮影、海口＝新華社記者／陳子薇）