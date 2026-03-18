災害などで、自分の携帯電話がつながらなくなったときに、ほかの携帯キャリアの電波が届いていれば、一時的にその通信サービスを利用できるようになります。

NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルなどは、災害や通信障害などの非常時に自社の通信網を他キャリアの利用客にも提供する「JAPANローミング」を、4月1日から開始すると発表しました。

「JAPANローミング」は、被害状況などに応じて、110番や119番などに電話をかけることができる「緊急通報のみ方式」と、ショートメッセージやインターネットなども利用できる「フルローミング方式」の2種類の方式を提供します。

「フルローミング方式」が提供された場合は、基本的には自動で他社のネットワークに接続され、携帯電話の画面上に「JPN-ROAM（JpnRoam）」と表示されます。

今年春以降発売される機種は順次対応予定で、それ以前の機種については各社のウェブサイトで確認して欲しいということです。

提供方式や提供エリアの情報は、避難所でチラシを掲示したり各社のウェブサイトで通知したりするとしています。