フリーアナウンサーの中川安奈さんが、自身のインスタグラムを更新。自ら行うメイクの動画を披露しました。

【写真を見る】【 中川安奈 】「すっぴんからメイク完成まで」「ずっとやってみたかった」メイクする様子を動画で公開





中川さんは「すっぴんからメイク完成まで」「ずっとやってみたかったメイク動画作ってみました」と綴り、メイクをする様子を動画で公開しています。









公開された動画では、バスローブ姿の中川さんがクリップで前髪を留めたすっぴん状態で、両手を振る姿からスタートします。









下地を丁寧に肌に馴染ませていくベースメイクの工程から始まり、愛用するコスメを一つひとつカメラに見せながら、メイクが進んでいく過程が次々と映し出されていきます。









中川さんは自身のメイクのこだわりとして「ナチュラルメイクが好きなのでプライベートではファンデーションを使わないのと、中顔面の長さをちょっとでも軽減できるように涙袋は大切にしてます！」と紹介。









中でも工程が多かったのは目元のメイク。アイシャドウを塗り、アイブロウペンシルで眉の形を整えたあと、眉マスカラで毛流れに立体感をプラス。さらに、まつげにもマスカラを塗り、アイライナーで目尻にスッとラインを引いて仕上げていきます。









目元について中川さんは、「求心顔の印象を和らげるためにアイラインは目尻だけ」「実感できる変化重視なので細々したことはあまりしません」と綴っています。









また、普段のメイクにかける時間については「時短を心がけてメイク時間はいつも15分くらい」と投稿。また「まつげは月1でパーマかけてます」と明かしています。









終盤には、頬にピンクのチークを乗せ、ハイライトで顔立ちを際立たせます。さらに唇にはリップを重ねていきます。









動画ではメイクを終えて、コームやヘアアイロンを使って髪をセットするところまで収められています。









最後は、前髪のカーラーを外して整え、ブルーのニットに着替えたメイクの完成姿が披露されています。









中川さんは使用しているメイク道具について、「メイク道具はいろんなプロの方におすすめを聞いて少しずつ揃えているのでラインナップもバラバラだし、」「完全になくなるまで使い続ける派なのでお見苦しいものもありますがなにとぞ...」と綴り締めくくりました。







【担当：芸能情報ステーション】