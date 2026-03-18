声優プロダクションの「青二プロダクション」は18日、公式サイトを通じて、アニメ『キン肉マン』シリーズなどで活躍した、声優の北川米彦さんが5日に肺炎のため死去したことを報告しました。94歳でした。

【写真を見る】【 訃報 】声優・北川米彦さん（９４）死去 アニメ作品『キン肉マン』『まじかる☆タルるートくん』や洋画吹替などで活躍





公式サイトでは、「弊社所属 北川 米彦 儀（94歳）令和8年3月5日に肺炎のため永眠いたしました」と報告。



続けて、「ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます」「ご遺族のご意向により近親者のみにて執り行われました」「ご通知が遅くなりましたこと ご諒恕のほどお願い申し上げます」と、伝えました。



〜北山さん 経歴〜



北川さんは、東京都出身。

劇団未来座、劇団泉座、浅草東洋劇場を経て、現在の青二プロダクションに所属。

人気アニメ『キン肉マン』の「委員長」や『まじかる☆タルるートくん』の「じいや」、『銀河英雄伝説』の「アルサム」、『海のトリトン』のナレーションなどのアニメ作品の他、洋画の吹替え声優としても活躍。









【担当：芸能情報ステーション】