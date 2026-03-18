関内駅すぐの最新映えスポット「ワンダリア横浜」一部が公開。圧倒的な没入感で大バズりの予感。《先行レポ》

いよいよ2026年3月19日、JR関内駅の目の前に大規模複合街区「BASEGATE横浜関内」がオープンします。

飲食ゾーン、ホテル、常設型ライブビューイングアリーナなど、幅広いジャンルで構成されたこの施設。

中でも、屋内のお出かけスポットとして注目なのが、没入型体験施設「ワンダリア横浜 Supported by Umios」です。

オープンに先駆け開催された報道陣向けの内覧会で、一部のエリアが先行公開されました。

オープンへの期待が膨らむ没入感

ワンダリア横浜は、高原、深海、原生林、洞窟など、全6つのゾーンで構成された没入型体験施設。自然界の神秘的な空間を舞台に、臨場感ある映像を通して生き物や自然と出会うことができます。

今回、記者が一足早く体験してきたのは、ゾーン2の「ダイブ・トゥ・ブルー」。

突如現れる、幅5m・奥行き8m・高さ4mの「LEDイマーシブトンネル」に足を踏み入れると、まるで深海に潜り込んだような感覚に。

鮮やかなサンゴ礁の周りをウミガメと泳いだり、小さな魚の大群の中をエイと泳いだり、銀河のような美しさをもつクラゲに囲まれて浮遊したり......。

床、壁、天井がシームレスにつながる作りと、繊細な色や動きを映し出すLEDの光が生み出す空間は、圧倒的な没入感と映像美です。

この美しさと臨場感を記録するなら、写真よりも動画がオススメ。トンネルの奥まで入って、スマホを縦の状態で撮影すれば、その場の感動をリアルに残せます！

その場に立っているだけで、ただただ眺めているだけで感動の連続。......なのですが、施設公式スマートフォンアプリ「ワンダリアアプリ」を使うと、さらに楽しめるのだとか。

カメラを映像にかざすと、オンデバイスAIの技術によって映し出されている生き物を読み込むことが可能。アプリ内のフォルダに登録してコレクションしたり、生き物の知識を学んだりできるんです。

そしてもう一つ、施設内にある「ワンダリアカフェ」も先行で公開されました。

ピンクとブルーを基調とする開放感のある店内で味わえるのは、まるで映像の感動を再現したような、フォトジェニックなフードたち。

クジラがダイブしているような光景をシーフードピザに落とし込んだ「ディープ・ブルーピザ」は、ゾーン2：ダイブ・トゥ・ブルーと連動したメニューです。白いメレンゲの部分を破るとトマトソースが出てきます。

ふかふか、モチモチの生地にきらりと光るトッピングを散りばめた「ワンダリアドーナツ」（480円）は、テイクアウト限定商品。

他にはないきらめきや高揚感を、映像だけではなく食べ物でも味わえるなんて、満足度が高すぎる......！

ちなみに、大きなガラス窓を覗くと、目の前に横浜スタジアムの姿が。野球好きにはたまらない光景です。

チケット料金は入館日によって異なり、大人（18歳以上）は2900円から。公式サイトから購入できます。

"映えスポット"と呼ばれるスポットが日々誕生していますが、中でもその没入感は圧倒的。横浜の新たなスポットとして、人気が出る予感です。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 梅谷りな