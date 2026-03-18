JR大阪駅の「南側」が、エンタメと食の拠点へと生まれ変わります。2026年4月5日（日）、ルクア大阪の3館目となる新館「LUCUA SOUTH（ルクア サウス）」を第1期開業します。 注目は、10階から13階に展開される国内最大級のキャラクターゾーン「LUCUA キャラクターズワールド」。4月の第1期ではポケモンやニンテンドーなどの既存人気店が先行スタートし、2026年秋にはスクエニやマイクラなど29の新規店舗が加わる圧巻のスケールです。 さらに、14階〜16階のレストラン街も統合され、全35店舗以上のグルメスポットへと進化。本記事では、段階的に進む開業スケジュールや、先行公開された注目ショップ、そして大阪駅の滞在価値がどう変わるのかを徹底解説します。

JR大阪駅直結「ルクア サウス」2026年4月5日第1期開業

LUCUA SOUTHアクセス

「LUCUA SOUTH（ルクア サウス）」は、現在の「ルクア」「ルクアイーレ」に次ぐ、ルクア大阪の3館目となる施設です。

場所は、JR大阪駅直結の「サウスゲートビルディング」の10階〜16階。昨年までは10階〜15階を想定していましたが、計画を拡大。現在営業中の「大阪エキウエダイニング イチロクグルメ」は3月31日で営業を終了し、4月5日からは「LUCUA SOUTH DINING」として営業を開始することに。16階も統合し「LUCUA SOUTH」として運営します。

段階的な開業スケジュール

開業スケジュールは段階的になっており、以下の通り進行します。

・第1期：2026年4月5日(日)開業（13階〜16階の継続店舗のみ営業）

・第2期：2026年秋「LUCUA キャラクターズワールド」に新店29店舗（予定）がオープン

・全面開業：段階的な改装・新店導入を経て、2027年を予定

「LUCUA キャラクターズワールド」（10F〜13F）イメージ

「LUCUA SOUTH DINING」（14F〜16F）イメージ

国内最大級「LUCUA キャラクターズワールド」誕生へ

10階〜13階には、国内最大級のキャラクターゾーン「LUCUA キャラクターズワールド」が誕生します。

第1期開業と第2期の新店舗ラッシュ

第1期では、「大丸梅田店」で人気を集めていた「ポケモンセンターオーサカ」や「ニンテンドーオオサカ」、「ONE PIECE 麦わらストア」など5店舗が13階で営業を継続します。そして2026年秋の第2期では、29店舗もの新たなキャラクターショップが一斉にオープンする予定です。

今回、その中から以下の6店舗が先行公開されました。

・ナルミヤハッピーパーク（関西初出店のフラッグシップストア）

・サンリオ（人気キャラクターから新キャラクターまで幅広く展開）

・スクウェア・エニックス オフィシャルグッズショップ（「ドラクエ」や「FF」のオフィシャルショップ）

・エブリシングマインクラフト（大人気ゲーム「MINECRAFT」のグッズが勢揃い）

・しろたんふんわりストア（クリエイティブヨーコのオリジナルキャラクター「しろたん」）

・にしむらゆうじ購買部 本店 梅田（「ごきげんぱんだ」など「スタジオUG」のグッズが揃う旗艦店）

先行公開された「LUCUA キャラクターズワールド」6店舗

2027年の全面開業時には、総勢40店舗以上のコンテンツが一堂に会する一大ゾーンとなる予定です。

食の魅力も拡充「LUCUA SOUTH DINING」

14階から16階は、レストランゾーン「LUCUA SOUTH DINING」となります。

デイリーから特別な日まで対応する35店舗

第1期では、「大丸梅田店」や「イチロクグルメ」で人気を博している28店舗が営業を継続します。さらに2027年には、14階と15階を中心にファミリー層をターゲットとした新しい飲食店が出店し、総勢35店舗以上のレストランゾーンへと進化します。デイリー使いから特別な日まで、幅広い利用シーンに応えるグルメスポットになるでしょう。

大阪駅の「滞在価値」がさらに向上

近年、JPタワー大阪やイノゲート大阪の開業など、西側エリアの再開発が目覚ましいJR大阪駅ですが、南口の「サウスゲートビルディング」側にも非常に強力なコンテンツが加わります。

回遊性を生み出す新たなエンタメ拠点

「キャラクター」と「グルメ」を強化することは、既存顧客だけでなく、ファミリー層や新たな客層を呼び込む大きな起爆剤になりそうです。

また、JR西日本ステーションシティと連携し、JR西日本グループのシナジーを発揮して大阪ステーションシティ全体の回遊性と魅力向上を目指すという点も注目に値します。

グラングリーン大阪など北側の開発に注目が集まる大阪駅ですが、この「ルクア サウス」の誕生により、南側の熱量も一気に加速しそうです。4月の第1期開業から、秋の大型オープン、そして2027年の全面開業へ。お気に入りのキャラクターに会いに行き、その足で絶品グルメに舌鼓を打つ……。そんな「大阪駅での新しい1日」が、もうすぐ始まります。関西在住の人にとって便利で楽しい場所となるのはもちろん、旅行者にとっても、最初・最後の目的地として、ますます長時間滞在したくなる駅へと進化していくことでしょう。変わりゆく大阪駅から目が離せません。

（画像：JR西日本SC開発）

鉄道チャンネル編集部

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