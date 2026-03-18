A3ノートリミングサイズ ブラック

株式会社ケンコー・トキナーは、アルミ額縁「ギャラリー」シリーズの新製品として、「A3ノートリミングサイズ」および新色「ブラック / ホワイト」を3月19日（木）に発売する。

今回新たに追加された「A3ノートリミングサイズ」は、マットの窓抜きのアスペクト比が約2:3に設定されている。これにより、撮影時の印象やこだわりの構図を変えることなく、そのまま作品を額装できる。メーカー希望小売価格は1万2,287円。

また、同シリーズの全サイズ（2L～A2）に新色「ブラック / ホワイト」が追加される。フレームカラーがブラック、台紙がホワイトという組み合わせ。既存のシルバー、ナチュラル（木目調）、ブラックと合わせて4タイプから選べるようになった。

「ギャラリー」シリーズは、シンプルなアルミフレームとワイド幅の厚手Vカット台紙により作品を際立たせるロングセラーモデル。表面材には軽量で安全に配慮したアクリルを使用している。2Lサイズのみ自立用のスタンドが付属する（2Lスクエアを除く）。

A3ノートリミングサイズ シルバー

A3ノートリミングサイズ ナチュラル（木目調）

A3ノートリミングサイズ ブラック / ホワイト