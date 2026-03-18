インテルの守備の要が争奪戦に？ バルセロナらが獲得を検討と現地紙報道
セリエA屈指のセンターバックが、今夏の移籍市場の主役となる可能性がある。
現地3月17日、イタリア紙『Gazzetta dello Sport』は、バルセロナがインテルのイタリア代表DFアレッサンドロ・バストーニの獲得に関心を示していると報じた。
バストーニは2017年夏にアタランタから加入。レンタル移籍を経て2019年夏に合流すると、１年目からレギュラーの座を確保した。
積極的な攻撃参加と高精度のフィード、対人・空中戦の強さを兼ね備えた左利きの万能型CBとして成長し、2度のスクデット獲得とチャンピオンズリーグ準優勝に貢献。イタリア代表でも不動の主力として、W杯欧州予選では６試合に先発出場している。
しかし今シーズンは、２月17日のユベントス戦（セリエA第25節）でカルルの退場を誘発したプレーがシミュレーションではないかと物議を醸し、後に本人が謝罪。
その後も各地で相手サポーターからブーイングを浴びるなど、厳しい視線にさらされている。同紙によれば、こうした状況が今夏の決断に影響を及ぼす可能性があり、本人は家族や代理人とともに移籍を含めた将来を検討しているという。
関心を示しているのはバルセロナにとどまらず、プレミアリーグの複数クラブも動向を注視。インテルは5000万ユーロ以上のオファーが届けば交渉に応じる構えとされる。
ネラッズーロの守備を支えてきた主軸は、新たな舞台へと踏み出すのか。今夏の去就から目が離せない。
●ワールドサッカーダイジェスト編集部
【記事】「クソ中国人」久保同僚の20歳日本人がスペイン人DFから受けた人種差別に中国が憤慨「恥知らず」「本当にひどい」
現地3月17日、イタリア紙『Gazzetta dello Sport』は、バルセロナがインテルのイタリア代表DFアレッサンドロ・バストーニの獲得に関心を示していると報じた。
バストーニは2017年夏にアタランタから加入。レンタル移籍を経て2019年夏に合流すると、１年目からレギュラーの座を確保した。
しかし今シーズンは、２月17日のユベントス戦（セリエA第25節）でカルルの退場を誘発したプレーがシミュレーションではないかと物議を醸し、後に本人が謝罪。
その後も各地で相手サポーターからブーイングを浴びるなど、厳しい視線にさらされている。同紙によれば、こうした状況が今夏の決断に影響を及ぼす可能性があり、本人は家族や代理人とともに移籍を含めた将来を検討しているという。
関心を示しているのはバルセロナにとどまらず、プレミアリーグの複数クラブも動向を注視。インテルは5000万ユーロ以上のオファーが届けば交渉に応じる構えとされる。
ネラッズーロの守備を支えてきた主軸は、新たな舞台へと踏み出すのか。今夏の去就から目が離せない。
●ワールドサッカーダイジェスト編集部
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