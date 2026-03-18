　18日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は879枚だった。うちプットの出来高が585枚と、コールの294枚を上回った。プットの出来高トップは4万6000円の106枚（280円安495円）。コールの出来高トップは7万5000円の29枚（1円高3円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　29　　　+1　　　 3　　75000　
　　 2　　　 0　　　 7　　72500　
　　18　　　+4　　　17　　70000　
　　25　　　+7　　　25　　69000　
　　 7　　　+7　　　30　　68000　
　　15　　 +17　　　50　　67000　
　　13　　 +18　　　71　　66000　
　　19　　 +29　　 101　　65000　
　　10　　 +38　　 137　　64000　
　　10　　 +91　　 212　　63000　
　　18　　+130　　 305　　62000　
　　 5　　 +94　　 335　　61500　
　　14　　+191　　 430　　61000　　6695 　　　　　　　 2　
　　 1　　　　　　 440　　60500　
　　13　　+215　　 625　　60000　
　　 1　　　　　　 625　　59750　
　　 5　　　　　　 690　　59500　
　　 3　　　　　　 750　　59250　
　　 5　　+230　　 785　　59000　
　　 5　　　　　　 910　　58750　
　　14　　+320　　1060　　58000　
　　 2　　　　　　 935　　57500　
　　 2　　+235　　1190　　57250　
　　10　　+300　　1305　　57000　
　　 9　　+280　　1395　　56750　
　　13　　+510　　1650　　56625　
　　 7　　+275　　1490　　56500　
　　13　　　　　　1815　　56000　
　　 2　　　　　　1685　　55500　
　　 1　　　　　　1935　　55375　
　　 3　　　　　　2065　　54750　
　　　　　　　　　　　　　54625　　2330 　　-650　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54500　　2325 　　　　　　　22　
　　　　　　　　　　　　　54250　　2155 　　-540　　　45　
　　　　　　　　　　　　　54000　　2075 　　　　　　　34　
　　　　　　　　　　　　　53875　　2070 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　53000　　1840 　　-315　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　52750　　1740 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52500　　1665 　　-430　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52000　　1470 　　-500　　　12　
　　　　　　　　　　　　　51750　　1425 　　-270　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　50625　　1175 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　50000　　1000 　　-265　　　26　
　　　　　　　　　　　　　49875　　 965 　　-265　　　12　
　　　　　　　　　　　　　49250　　 850 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　48750　　 865 　　-140　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 600 　　-205　　　25　
　　　　　　　　　　　　　46500　　 540 　　-145　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　46250　　 515 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 495 　　-280　　 106　
　　　　　　　　　　　　　45250　　 440 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 420 　　-150　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43250　　 325 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 315 　　 -75　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　42750　　 305 　　　　　　　 4　