日経225オプション6月限（18日日中） 4万8500円プットが出来高最多50枚
18日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は119枚だった。うちプットの出来高が82枚と、コールの37枚を上回った。プットの出来高トップは4万8500円の50枚（1220円）。コールの出来高トップは6万円の15枚（355円高1055円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 21 75000
1 -26 28 72500
2 -15 65 70000
2 231 66000
1 296 65000
15 +355 1055 60000
1 1260 59000
13 2790 55500
54500 2990 2
51000 1700 5
48500 1220 50
43000 535 16
35000 204 2
33000 158 1
27000 91 2
20000 32 1
15000 16 1
12500 9 -8 2
株探ニュース
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 21 75000
1 -26 28 72500
2 -15 65 70000
2 231 66000
1 296 65000
15 +355 1055 60000
1 1260 59000
13 2790 55500
54500 2990 2
51000 1700 5
48500 1220 50
43000 535 16
35000 204 2
33000 158 1
27000 91 2
20000 32 1
15000 16 1
12500 9 -8 2
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