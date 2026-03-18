　18日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は119枚だった。うちプットの出来高が82枚と、コールの37枚を上回った。プットの出来高トップは4万8500円の50枚（1220円）。コールの出来高トップは6万円の15枚（355円高1055円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　　　　　21　　75000　
　　 1　　 -26　　　28　　72500　
　　 2　　 -15　　　65　　70000　
　　 2　　　　　　 231　　66000　
　　 1　　　　　　 296　　65000　
　　15　　+355　　1055　　60000　
　　 1　　　　　　1260　　59000　
　　13　　　　　　2790　　55500　
　　　　　　　　　　　　　54500　　2990 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51000　　1700 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　48500　　1220 　　　　　　　50　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 535 　　　　　　　16　
　　　　　　　　　　　　　35000　　 204 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　33000　　 158 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　27000　　　91 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　32 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　15000　　　16 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　12500　　　 9 　　　-8　　　 2　


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