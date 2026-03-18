ワールド・ベースボール・クラシック

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）、米マイアミのローンデポ・パークで決勝が行われ、世界ランク3位の米国が同5位のベネズエラに2-3で敗れた。4打数無安打だった主将のアーロン・ジャッジ外野手に米ファンから厳しい声が殺到する一方、昨季メジャー本塁打王の意外な成績に衝撃が広がっている。

前回大会に続き、またも決勝で涙した米国。頼みのジャッジはベネズエラ投手陣に抑え込まれ、まさかの4打数無安打3三振と快音響かず。今大会は27打数6安打、打率.222、2本塁打、5打点。短期決戦での勝負弱さが露わとなり、X上には米ファンからの厳しい声が続出していた。

スター選手を揃えながら、本領発揮に至らなかった米国打線。とりわけ期待外れだったのが、カル・ローリー捕手（マリナーズ）だ。昨季は60本塁打でア・リーグのホームラン王に輝いたが、WBCでは9打数無安打、5三振とまさかの沈黙。1次リーグのメキシコ戦では、相手打者との握手拒否が物議を醸し、騒動の釈明に追われる事態にも見舞われた。

ジャッジを戦犯扱いする声が集中する裏で、メジャー屈指の大砲の大不振も浮き彫りに。この成績に日本ファンも驚くしかなく、X上には「ジャッジは責められそうではあっても2本塁打だけれど、ローリーは無安打で正真正銘の大不振に終わった」「結局ローリーは無安打のまま」「ローリー9打数0安打はまじで予想してなかった」との声が並んでいた。



（THE ANSWER編集部）