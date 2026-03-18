立体のカービィが完成する「星のカービィ クムクムパズル」が6月に発売ワドルディも同時発売
【星のカービィ クムクムパズル 星のカービィ】 6月 発売予定 価格：2,090円 【星のカービィ クムクムパズル ワドルディ】 6月 発売予定 価格：2,090円
(C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
エンスカイは、「星のカービィ クムクムパズル」2種を6月に発売する。価格は各2,090円。
任天堂の「星のカービィ」シリーズより、主人公のカービィとワドルディを立体的に再現したパズルが発売される。ジグソーパズルのようにあてはまるピース同士を組み合わせていくことで完成するもので、カービィたちを立体的に組み上げることができる。
カービィは36ピース、ワドルディは30ピースで崩して再び遊ぶこともできるほか、完成後は飾って楽しめる。
【受注受付開始！】- エンスカイ公式｜エンスカイショップ (@enskyshop) March 18, 2026
カービィのアイテムが予約開始☆⌒( ' ヮ' )っ
星のカービィ クムクムパズル
【星のカービィ】KM-135
【ワドルディ】KM-136
＜発売予定＞
2026年6月
詳しくはこちらから??https://t.co/zvHs9e35sM#カービィ #エンスカイ pic.twitter.com/x1zgcX8OE9
(C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc.