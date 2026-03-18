【星のカービィ クムクムパズル 星のカービィ】 6月 発売予定 価格：2,090円 【星のカービィ クムクムパズル ワドルディ】 6月 発売予定 価格：2,090円

エンスカイは、「星のカービィ クムクムパズル」2種を6月に発売する。価格は各2,090円。

任天堂の「星のカービィ」シリーズより、主人公のカービィとワドルディを立体的に再現したパズルが発売される。ジグソーパズルのようにあてはまるピース同士を組み合わせていくことで完成するもので、カービィたちを立体的に組み上げることができる。

カービィは36ピース、ワドルディは30ピースで崩して再び遊ぶこともできるほか、完成後は飾って楽しめる。

(C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

