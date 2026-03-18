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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

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本日2026年3月18日は、長時間利用とスピーディーな充電を実現した、Xiaomi（シャオミ）の最新スマートフォン「POCO X8 Pro Max」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

POCO X8 Pro Max スマートフォン 【早割で74,980円から 4/6 23:59まで】スマホ 3nm 製造プロセス 最大3.73GHz 12GB 256/512GB 8500mAh大容量バッテリー 5000万画素 超広角カメラ 1.5K高解像度 5800mm²の広範囲冷却 100Wハイパーチャージ 3840Hz PWM調光 xiaomi シャオミ 74,980円 （定価から5,000円オフ：4月6日23時59分まで） 楽天で購入する PR PR

8500mAhバッテリー内蔵で長時間駆動。Xiaomiの最新スマホ「POCO X8 Pro Max」が定価から5,000円オフ！

スマートフォンの弱点といえばバッテリーですが、その常識を覆すモデルが登場しました。

8500mAhの超大容量バッテリーと100W急速充電に対応した、Xiaomi（シャオミ）の最新スマホ「POCO X8 Pro Max」が定価から5,000円オフ。3月17日に発売した新商品が早くもお買い得です。

本製品の最大の特長は、スマホ最大級となる8500mAhの大容量バッテリーを搭載している点です。動画視聴やゲーム、ナビなどバッテリー消費の大きい用途でも安心して使えるのが魅力。

外出時にモバイルバッテリーを持ち歩く機会が減り、日常の使い勝手が大きく変わります。長時間駆動を重視するユーザーにとって、頼れる1台です。

100W急速充電で短時間でリカバリー可能

大容量バッテリーに加えて、100Wの急速充電に対応しているのもポイント。減ってしまったバッテリーも短時間で一気に回復できるため、充電待ちのストレスを軽減します。

忙しい朝や外出前でもサッと充電できるのは大きなメリット。2026年3月17日発売の最新モデルとして、バッテリー性能と充電速度の両面で高い完成度を実現しています。

8500mAhの超大容量と100W急速充電を両立した「POCO X8 Pro Max」は、長時間利用とスピーディーな充電をどちらも実現。充電ストレスを減らしたい人に最適なスマートフォンです。

POCO X8 Pro Max スマートフォン 【早割で74,980円から 4/6 23:59まで】スマホ 3nm 製造プロセス 最大3.73GHz 12GB+256/512GB 8500mAh大容量バッテリー 5000万画素 超広角カメラ 1.5K高解像度 5800mm²の広範囲冷却 100Wハイパーチャージ 3840Hz PWM調光 xiaomi シャオミ 74,980円 （定価から5,000円オフ：4月6日23時59分まで） 楽天で購入する PR PR

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