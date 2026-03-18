サラヤは、自動で出てくる泡ハンドソープディスペンサー「サラヤ ノータッチ ハンドソープディスペンサー」を2026年3月16日（月）より発売しました。価格はオープンプライスで、公式オンラインサイトでの販売価格は3608円（税込）。

「サラヤ ノータッチ ハンドソープディスペンサー」

記事のポイント センサータイプのハンドソープディスペンサーは、自動で泡が出るので衛生的に使えます。本体は防水仕様で、丸ごと洗えるのも◎。

「サラヤ ノータッチ ハンドソープディスペンサー」は、グッドデザイン賞を受賞したスタイリッシュなデザインが特徴。センサーを搭載しており、手を差し出すだけでディスペンサーに触れることなく泡が吐出するので、衛生的に手洗いができます。

ボタンひとつで吐出量を2段階（標準／約1.6ｍL、少なめ／約0.8ｍL）に調整可能。また、同社の複数の泡ハンドソープに対応しています。

取り外せる広口ボトルタイプで、詰め替えも簡単です。インテリア性を高めるため液剤全てを見せず、最後の残液は視認可能なデザインとなっています。ボトル容量は300ml。

電源は単4乾電池×4本を使用。本体は丸ごと洗える防水仕様（IPX6相当）です。海外の自社工場で製造されており、全数検品を行う徹底した品質管理を行っているとしています。

サラヤ 「サラヤ ノータッチ ハンドソープディスペンサー」 発売日：2026年3月16日 実売価格：3608円（税込）

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