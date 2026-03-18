今、ホントに売れてる！【GU】サイズ欠け前にGETしたい♡「最旬スニーカー」

軽やかな着こなしを楽しみたいこれからの時季。足元もシーズンムードを高めるなら、爽やかな印象のスニーカーに注目！【GU（ジーユー）】に登場している、バレエシューズとスニーカーをいいとこ取りした「最旬スニーカー」を今回は紹介します。ぜひサイズ欠けする前にゲットして。

ほんのり漂う女性らしさが魅力のスニーカー

【GU】「ギャザーバレエスニーカー」\2,990（税込）

履き口のギャザーディテールが可愛らしく、バレエコアなムードを醸し出すスニーカー。甲が浅めで程よい肌見せができ、春らしい抜け感のあるコーデに導いてくれます。土踏まずを支えるカップインソールによって「沢山歩いても疲れにくい」（公式サイトより）うえ、足底に屈曲性があるのも優秀ポイント。

爽やかな春色で統一した最旬コーデ

あらゆる着こなしに合わせやすい、色違いのライトグレー。足首がのぞくアンクルパンツに合わせれば、淡い色味も相まってコーデに程よい抜け感をプラスできそうです。小雨程度なら弾く撥水加工が施されているので、天気が変わりやすい春にもぴったり。シックなブラックや華やかなピンクも展開されているのでチェックしてみて。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M