「新参者のくせに！」引っ越し先で無視され絶句！ 根も葉もない噂を流したママ友の『因果応報の末路』

引っ越したばかりの頃は、誰でも少し不安になるものですよね。

「この地域でうまくやっていけるのかな」と、私も胸の内で思っていました。

最初は、ご近所の方やママ友との関係もうまくいき、安心していたのですが……。

まさか、ママ友Aの策略に巻き込まれるとは思いもしませんでした。

これは、筆者が実際に経験した、見事に因果応報が働いたトンデモ体験エピソードです。

新しい生活と温かい出会い

引っ越し先で、知人の娘Aさんが私と同世代ということもあり、ママ友として声をかけてくれました。こうして交流が始まり、最初は順調なご近所付き合いがスタートしました。

その後、すれ違う人たちと挨拶をしているうちにご年配の方々とも仲良くなり、畑の野菜をもらったりお茶をしたり、ドライブに連れて行ってもらったりと、心温まる日々を過ごしていました。

特に、Bさんという畑の達人や、出身地が同じでガーデニング好きのCさんとはすぐに仲良くなり、穏やかに安心して地域生活を楽しんでいました。

突如として始まった無視

ところが、ある時から、ママ友の一部が私を無視するようになりました。理由は不明。とはいえ、挨拶は欠かさず続け、BさんやCさんとの交流も大事にしていました。するとCさんが、ぽつりとこう言います。

「仲良くしてるご近所さん、いる？」

挨拶はするがBさんやCさん以外に特に話す人もいない旨を伝えると、Cさんはちょっと心配そうに

「いろいろあるから、人のことあまり信用しないほうがいいよ」

詳しく話を聞いてみると、どうやらAさんを通じて、私の根も葉もない評判が周囲に広まっていたようなのです。

フォローと因果応報

Bさんからも「無視する人はその程度。ほっとけばいい」とアドバイスされ、私は平然と構えていました。すると数日後、無視していたママ友たちが少しずつ話しかけてくるようになり、私も自然に笑顔で返しました。すると、

「いつも笑顔で挨拶してくれてありがとう。実はあなたのこと誤解してた」

そんな言葉をかけられ、驚くと同時に少し複雑な心境になりましたが、彼女たちもまた情報に振り回されていたのでしょう。

背景を聞けば、やはりAさんが私の悪口を流していたとのこと。

そのため、最初は何人かのママ友が無視していたのですが、私が笑顔で挨拶を続けるうちに、周りの人たちが「本当にあの人はそんなことする人なの？」と気になり始めたのです。

さらに、私と仲のいいBさんやCさんが「あの子はそんなことをする人ではない」とフォローしてくれたおかげで、私の評判は地元で守られていました。

「あなたのこと誤解してた」と、まるで自己解決のような一言も、この流れの中で生まれたものでした。