ＷＢＣに出場していたオリックス・若月健矢捕手が１８日、広島戦（京セラＤ）に臨むチームに合流した。今季開幕に向けて出発。ベンチ入りはしないが、試合前の練習は早出の打撃練習から参加するなど「メジャーリーガーとの力の差を本当に感じました。『もっと頑張らないとな』と燃えています」と、さっそく精力的に動いた。

ＷＢＣを「全てにおいて、いい経験でしたし、いろいろな刺激を受けました」と回想。ピッチクロックやピッチコムという国際ルールを経験した感想も語った。バッテリーを中心に、侍ジャパンも合宿や強化試合で徹底的に練習。それでも「慣れていたつもりでしたけど、慣れていなかった。できたつもりでいましたけど、いざ本番となると、うまく使いこなせなかったのかなと思います」と本音を明かした。

「すごく焦りながらサインを出した」という場面もあったようで「慣れ」が足りていなかったことを痛感した。一方で、対戦したベネズエラをはじめとした他国の選手のスムーズな対応が印象的。日本球界でも導入が議論されるが、経験者として「メリットはけっこうあると思います。ＷＢＣなどで勝っていきたいのなら、慣れていかないといけないのかなと感じます。国際大会のルールに沿ってやるのなら、適応していかないと」と私見を述べた。